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06.04.2020 17:00
Рубрика: Видео

Видео: съехавшая в кювет Skoda пытается выбраться без посторонней помощи

Текст: Вадим Давыденко

Эта застрявшая в кювете Skoda разных зрителей наводит на разные мысли. В первую очередь, конечно же, у большей части водителей возникает совершенно справедливое раздражение. Ну как, спрашивается, можно было съехать с обочины на тихой спокойной загородной дороге? Еще и не взять с собой буксировочный трос. И даже не вызвать эвакуатор, а упорно пытаться выехать самостоятельно, выкапывая колесами настоящую траншею.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А у кого-то этот ролик рождает сочувствие: ах, бедняга, как же ему не повезло! И ведь остальные водители - присмотритесь-ка - даже не пытаются помочь, а проезжают себе мимо по своим делам. Разве что снимет кто-то из них эти мучения на видео, чтобы выложить в Сеть и там еще раз позлорадствовать над невезучим владельцем Skoda.

А кого-то это видео настроило на философский лад, заставило задуматься о смысле жизни и жалкой суетности большинства человеческих усилий и переживаний. "Это похоже на мою карьеру на данном этапе", меланхолично заметил один из комментаторов под роликом, и это признание воспринимается пострашнее, подраматичнее, чем застрявшая в кювете малолитражка.

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#видео #авто