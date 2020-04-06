Видео: съехавшая в кювет Skoda пытается выбраться без посторонней помощи

Эта застрявшая в кювете Skoda разных зрителей наводит на разные мысли. В первую очередь, конечно же, у большей части водителей возникает совершенно справедливое раздражение. Ну как, спрашивается, можно было съехать с обочины на тихой спокойной загородной дороге? Еще и не взять с собой буксировочный трос. И даже не вызвать эвакуатор, а упорно пытаться выехать самостоятельно, выкапывая колесами настоящую траншею.

А у кого-то этот ролик рождает сочувствие: ах, бедняга, как же ему не повезло! И ведь остальные водители - присмотритесь-ка - даже не пытаются помочь, а проезжают себе мимо по своим делам. Разве что снимет кто-то из них эти мучения на видео, чтобы выложить в Сеть и там еще раз позлорадствовать над невезучим владельцем Skoda.

А кого-то это видео настроило на философский лад, заставило задуматься о смысле жизни и жалкой суетности большинства человеческих усилий и переживаний. "Это похоже на мою карьеру на данном этапе", меланхолично заметил один из комментаторов под роликом, и это признание воспринимается пострашнее, подраматичнее, чем застрявшая в кювете малолитражка.