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06.04.2020 10:00
Рубрика: Видео

Видео: в Канаде инкассаторской грузовик сгорел в 5 метрах от АЗС

Текст: Вадим Давыденко

Почти идеальное медитативное видео, которое, если верить старой шутке, можно смотреть бесконечно: вот ровно и жарко горит огонь, вот тихо журчит вода, а вот ловко и споро работают люди. Не хватает лишь последнего любимого всеми элемента - выдаваемых банкоматом денег, - и можно было бы воскликнуть: остановись, мгновенье, ты прекрасно!
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Впрочем, деньги на видео присутствуют, и немалые, ведь горит-то инкассаторская машина.

Инцидент произошел ночью на окраине канадского городка Карлтон (провинция Онтарио), в частном секторе. Из возникшей внезапно под капотом искры возгорелось пламя, и потушить его имевшимися в комплекте огнетушителями самим инкассаторам не удалось.

А через пару минут паники, криков и суеты стоявшая на нейтральной скорости машина медленно покатилась назад. К ужасу всех присутствующих - к местной автозаправке. К счастью, автомобиль, наехав на бордюр, остановился в нескольких метрах от заправочных терминалов. Все присутствующие с облегчением выдохнули, но риск воспламенения бензиновых паров все равно велик.

А еще через пару минут прибыли пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание и предупредили тем самым неминуемый взрыв на АЗС. По словам автора этого огненного видео, никто из присутствующих не пострадал, а ответ на волнующий всех вопрос - сколько денег было в грузовике и что произошло с ними при такой температуре? - знает лишь канадское казначейство.

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#видео #авто