Новости

Чудо взаимовыручки: пикап помог внедорожнику выбраться из воды 08:07
В Якутии снят запрет на продажу алкоголя 08:04
Рейтинг Мун Чжэ Ина вырос на фоне успешной борьбы с коронавирусом 08:02
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на дому 07:58
В Тюменской области три человека пострадали в результате стрельбы 07:56
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован 07:40
Еще у семи вернувшихся из России граждан КНР подтвержден коронавирус 07:29
Ученые Сингапура подсчитали предсимптомные шансы заразиться коронавирусом 07:21
Премьер-министр Ирландии будет раз в неделю работать врачом 07:12
Трамп увидел "свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом 06:47
В Приамурье выздоровела первая из заболевших COVID-19 06:41
В Хабаровском крае ухудшилось состояние двух пациентов с COVID-19 06:16
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19 06:00
АвтоВАЗ частично возобновляет работу с 6 апреля 06:00
В ЕАО из-за коронавируса закрыли все детские сады 05:59
American Airlines отменила почти все рейсы из аэропортов Нью-Йорка 05:30
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду 05:22
Генсек ООН сообщил о вспышке домашнего насилия на фоне пандемии COVID-19 05:20
В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19 05:17
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 43 05:07
КНР остановила перевозки с РФ на трех пунктах пропуска в Приморье 04:48
На Алтае выявили пять новых случаев COVID-19 04:48
Байден предложил провести виртуальный съезд Демократической партии 04:42
Трамп пожелал заразившемуся коронавирусом Джонсону скорейшего выздоровления 04:14
Российские больницы выписали еще 22 пациентов, излечившихся от коронавируса 04:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 07:40
Рубрика: В мире

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Канцелярия британского премьер-министра на Даунинг стрит, 10 на некоторое время опустела. Борис Джонсон доставлен в госпиталь для дополнительного обследования, так как симптомы заболевания коронавирусом остаются в силе и спустя десять дней после его ухода на карантин.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
У личного помощника Елизаветы II нашли коронавирус

В минувший четверг Джонсон появился на пороге своей резиденции и вместе с миллионами британцев аплодировал в знак благодарности врачам своей страны за их ратный труд. В минувшую пятницу глава правительства похвастался, что ему "стало лучше", но что он тем не менее останется еще некоторое время в самоизоляции, чтобы дождаться пока не спадет температура. Однако уже 5 апреля вечером канцелярия на Даунинг стрит обнародовала новость о том, что Джонсон, следуя советам врачей, был госпитализирован для прохождения дополнительного обследования и сдачи анализов.

Представитель премьер-министра заверила британцев, что политик направлен в больницу в мерах предосторожности, поскольку спустя десять дней симптомы коронавируса не исчезли.

Фото: AFP/Tolga AKMEN
Трамп пожелал заразившемуся коронавирусом Джонсону скорейшего выздоровления

Между тем все десять дней болезни глава правительства продолжал мужественно работать, председательствуя на всех заседаниях его кабинета по видеосвязи. В его последнем видеопосте в пятницу премьер-министр звучал и выглядел откровенно уставшим.

Борис Джонсон признался, что, хотя он и чувствует себя лучше и что он уже отбыл недельную изоляцию, некоторые симптомы еще присутствуют и температура остается. "Следуя совету моего правительства, я должен продлить мою изоляцию, пока не исчезнут все симптомы".

Примечательно, что министр здравоохранения Великобритании, заразившийся в то же самое время, что и Джонсон, уже без малого неделю вышел на работу, излечившись от коронавируса в рекордно короткое время.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о наступлении в экономике "новой реальности"
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Цены на жилье снизятся, если карантин затянется до середины лета
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния