Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Канцелярия британского премьер-министра на Даунинг стрит, 10 на некоторое время опустела. Борис Джонсон доставлен в госпиталь для дополнительного обследования, так как симптомы заболевания коронавирусом остаются в силе и спустя десять дней после его ухода на карантин.

В минувший четверг Джонсон появился на пороге своей резиденции и вместе с миллионами британцев аплодировал в знак благодарности врачам своей страны за их ратный труд. В минувшую пятницу глава правительства похвастался, что ему "стало лучше", но что он тем не менее останется еще некоторое время в самоизоляции, чтобы дождаться пока не спадет температура. Однако уже 5 апреля вечером канцелярия на Даунинг стрит обнародовала новость о том, что Джонсон, следуя советам врачей, был госпитализирован для прохождения дополнительного обследования и сдачи анализов.

Представитель премьер-министра заверила британцев, что политик направлен в больницу в мерах предосторожности, поскольку спустя десять дней симптомы коронавируса не исчезли.

Между тем все десять дней болезни глава правительства продолжал мужественно работать, председательствуя на всех заседаниях его кабинета по видеосвязи. В его последнем видеопосте в пятницу премьер-министр звучал и выглядел откровенно уставшим.

Борис Джонсон признался, что, хотя он и чувствует себя лучше и что он уже отбыл недельную изоляцию, некоторые симптомы еще присутствуют и температура остается. "Следуя совету моего правительства, я должен продлить мою изоляцию, пока не исчезнут все симптомы".

Примечательно, что министр здравоохранения Великобритании, заразившийся в то же самое время, что и Джонсон, уже без малого неделю вышел на работу, излечившись от коронавируса в рекордно короткое время.