Звонки в Zoom стали темой фильма "Удаленка"

Популярными в первые недели самоизоляции стали рабочие приложения для видеозвонков и конференций, куда переместилась профессиональная активность сотрудников. Они же стали местом действия первой короткометражки про карантин "Удаленка" - об утреннем рабочем совещании в Zoom, которое неожиданно пошло не по протоколу.

Короткий метр, который сняли продюсеры ParaSHOOT Film Ника Жизневская и Георгий Веролайнен с режиссером Аксиньей Гог, стал первым победителем проекта Тимура Бекмамбетова "Истории карантина", о котором режиссер объявил во время онлайн-интервью в "РГ". Напомним, что это конкурс историй виртуальной активности людей в условиях пандемии, рассказанных в формате Screenlife. Съемки короткометражки проходили удаленно - актеры и режиссер созванивались друг с другом по видеосвязи.

Действие "Удаленки" разворачивается на экранах участников видеозвонка, где начальница фирмы (ее играет звезда "Интернов" Светлана Камынина - исполнительница роли главврача Анастасии Кисегач) обсуждает антикризисные меры и, отказываясь принимать новые реалии, старается мотивировать своих сотрудников на трудовые подвиги в условиях пандемии коронавируса. Ее подчиненные, оказавшись в самоизоляции дома, пытаются найти новый баланс между работой и личной жизнью. Участников совещания играют Аглая Тарасова ("Лед", "Лед 2"), Александра Ревенко ("Содержанки"), Борис Дергачев и Артем Ткаченко. Однако звонок в Zoom становится не только приметой нового времени для бизнеса, но и серьезным испытанием для личной жизни героев.

Сюжет "Удаленки", по условиям конкурса, рассказан в формате Screenlife, когда действие фильма разворачивается на экране компьютера или телефона, а элементы виртуальной активности героев - звонки, чаты, файлы и история браузера - становятся полноценными действующими лицами.

Участники проекта - не новички в жанре технологического кино и Screenlife. В марте этого года Аксинья Гог выпустила пятичасовой фильм, снятый в Эрмитаже на смартфон в один дубль. Актер Артем Ткаченко ранее сыграл в сериале про виртуальную активность "Sпарта", вышедшем на Первом канале.