Звонки в Zoom стали темой фильма "Удаленка"

Новости

Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы 14:21
Онлайн-сервисы доставки рассказали о защите курьеров от коронавируса 14:18
В Крыму из-за коронавируса отложен запуск новых пригородных поездов 14:15
Биологи записали "успокаивающее звучание" коронавируса 14:12
Ракова: В мэрии Москвы пока не видят необходимости ужесточать режим 14:11
Диетолог рассказала, как похудеть на изоляции за два месяца 14:07
Саудовский дрифт: эффектно прокатились по встречке и попали под самосвал 14:01
Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом 13:56
В Иране за все время коронавирусом заразились 300 медработников, 10 умерли 13:55
Температура и сухой кашель: названы самые частые симптомы коронавируса 13:54
Украина оставляет открытыми только 19 КПП на границе 13:51
В Бурятии умерла пожилая женщина с диагнозом COVID-19 13:43
Ученые научились программировать клетки и продлевать их жизнь 13:38
НИИ им. Склифосовского: Продолжают поступать больные, заразившиеся до введения самоизоляции 13:34
Годовщину освобождения Бухенвальда из-за коронавируса отметят виртуально 13:28
Кузбасские врачи получат по 100 тысяч рублей за борьбу с COVID-19 13:27
Названы регионы Японии, в которых объявят режим ЧС 13:22
В Иране число больных коронавирусом превысило 60 тысяч 13:21
Заммэра Москвы рассказала о возрасте пациентов с коронавирусом 13:21
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками 13:12
Врачи выявили не связанный с уровнем сахара ранний признак диабета 13:12
Автопроизводители возобновляют работу в России 13:10
Игоря Николаева выписывают из больницы в Коммунарке 13:08
Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим 13:07
На Алтае передумали изолировать приезжих из всех регионов 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 13:50
Рубрика: Культура

Звонки в Zoom стали темой фильма "Удаленка"

Текст: Сусанна Альперина
Популярными в первые недели самоизоляции стали рабочие приложения для видеозвонков и конференций, куда переместилась профессиональная активность сотрудников. Они же стали местом действия первой короткометражки про карантин "Удаленка" - об утреннем рабочем совещании в Zoom, которое неожиданно пошло не по протоколу.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Короткий метр, который сняли продюсеры ParaSHOOT Film Ника Жизневская и Георгий Веролайнен с режиссером Аксиньей Гог, стал первым победителем проекта Тимура Бекмамбетова "Истории карантина", о котором режиссер объявил во время онлайн-интервью в "РГ". Напомним, что это конкурс историй виртуальной активности людей в условиях пандемии, рассказанных в формате Screenlife. Съемки короткометражки проходили удаленно - актеры и режиссер созванивались друг с другом по видеосвязи.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom

Действие "Удаленки" разворачивается на экранах участников видеозвонка, где начальница фирмы (ее играет звезда "Интернов" Светлана Камынина - исполнительница роли главврача Анастасии Кисегач) обсуждает антикризисные меры и, отказываясь принимать новые реалии, старается мотивировать своих сотрудников на трудовые подвиги в условиях пандемии коронавируса. Ее подчиненные, оказавшись в самоизоляции дома, пытаются найти новый баланс между работой и личной жизнью. Участников совещания играют Аглая Тарасова ("Лед", "Лед 2"), Александра Ревенко ("Содержанки"), Борис Дергачев и Артем Ткаченко. Однако звонок в Zoom становится не только приметой нового времени для бизнеса, но и серьезным испытанием для личной жизни героев.

Фото: iStock
В интернете пройдет первый фестиваль фильмов о космосе

Сюжет "Удаленки", по условиям конкурса, рассказан в формате Screenlife, когда действие фильма разворачивается на экране компьютера или телефона, а элементы виртуальной активности героев - звонки, чаты, файлы и история браузера - становятся полноценными действующими лицами.

Участники проекта - не новички в жанре технологического кино и Screenlife. В марте этого года Аксинья Гог выпустила пятичасовой фильм, снятый в Эрмитаже на смартфон в один дубль. Актер Артем Ткаченко ранее сыграл в сериале про виртуальную активность "Sпарта", вышедшем на Первом канале.

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Как в интернете можно бесплатно сходить в кино и в театр
Российские знаменитости рассказали, чем занимаются на карантине