Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья:

- "Российская газета" пишет о том, что трафик в крупных продуктовых магазинах упал более чем в полтора раза. Хочу сказать, что именно сейчас как никогда, на мой взгляд, необходимо усилить контроль качества производимой продукции. У нас ведь многие люди покупают самое дешевое, хотя и понимают, что в таких продуктах и качества, и потребительских свойств может не быть. Это диктуется и уровнем их достатка, и самосознанием. Многие забывают, что человек состоит из того, что он ест. Ведь качественная еда - это и здоровье, и иммунитет, и хорошее настроение, отличная производительность труда, ясность мысли, необходимые в кризисный период. И самое главное: любой не купленный некачественный продукт - сигнал производителю. А когда люди его все равно сметают, потому что дешево, он продолжает выпускать ерунду.

С мнением, что санкции отчасти нас подготовили к ограничению импорта, не согласен. Увы, полная независимость по производству продуктов не достигнута. Вот по сахару мы перестарались, а его потребление надо сокращать. Выяснилось, что и по производству молока, рыбы, орехов и фруктов у нас пробел. А население должно потреблять эти продукты в достаточном количестве.

У нас совершенно не развито производство сельскохозяйственной техники, от иностранной по-прежнему есть большая зависимость. С семенами тоже беда. Картофель семенной закупается. А на собственно производимую свинину цены вдвое дороже, чем на мировом рынке.

Конечно, помимо поддержки частных фермеров нужно продолжать развивать сельское хозяйство, должна быть поддержка профессионалов-фермеров. К примеру, в Карелии министерство сельского хозяйства поддерживает аграриев. Проводят различные конкурсы, помогают разводить рыбу, выращивать ягоды. Через онлайн-магазин я еще фермерские продукты не заказывал, но мне привозили их мои друзья из Липецкой области. Вкус этой продукции очень сильно отличается от того, что продается в обычных супермаркетах. Да, интернет-магазины, конечно, - перспективная вещь. Но нам надо сначала отладить логистику, поддержку фермерских хозяйств, разогнать жуликов.