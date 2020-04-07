Boeing остановит заводы в штате Южная Каролина из-за коронавируса

Американская компания Boeing из-за вспышки коронавируса продолжает останавливать свои производства. На этот раз речь идет о закрытии цехов по сборке сверхэкономичных гражданских самолетов 787 Dreamliner в штате Южная Каролина.

"С восьмого апреля Boeing приостановит всю работу в Южной Каролине до дальнейшего уведомления. Часть сотрудников предприятия продолжат работу удаленно", - пресс-релиз компании приводит РИА Новости.

Завод в Южной Каролине был одним из последних, который еще продолжал работу над производством коммерческих самолетов Boeing в США. С момента ввода в эксплуатацию в 2011 году машины семейства 787 позволили открыть свыше 210 новых маршрутов по всему миру.

Ранее из-за коронавируса руководство корпорации Boeing продлило приостановку предприятий в штате Вашингтон. По последним данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано свыше миллиона случаев заражения COVID-19.