Указ главы Чеченской Республики от 7 апреля 2020 года № 75 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66"

В соответствии со статьей 69 Конституции Чеченской Республики постановляю:

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики" (в редакции указов Главы Чеченской Республики от 1 апреля 2020 года № 67, от 3 апреля 2020 года № 73) изменение, изложив его в новой редакции:

"О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики

В связи с угрозой распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации на территории Чеченской Республики, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" постановляю:

1. Обязать:

1.1. Граждан, прибывших в Чеченскую Республику с территории субъектов Российской Федерации и стран, на которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (далее - COVID-2019):

а) при возвращении на территорию Чеченской Республики сообщать о своем месте пребывания, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" Министерства здравоохранения Чеченской Республики по телефону: 8 (963) 597-62-48 и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике по телефонам: 8 (989) 916-72-34, 8 (938) 989-07-58;

б) при выявлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи COVID-2019, для оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

в) соблюдать постановления (предписания) специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

1.2. Граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019:

а) обеспечить полную самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

2. Временно приостановить:

2.1. Проведение на территории Чеченской Республики досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, и оказания соответствующих услуг, в том числе кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

2.3. Проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и секций, в центрах социального обслуживания населения.

2.4. До 1 мая 2020 года включительно - посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, среднее профессиональное, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.

2.5. С 28 марта по 30 апреля 2020 года включительно:

а) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

б) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, а также специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

в) деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, за исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости;

г) деятельность кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

д) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2.6. С 28 марта по 1 июня 2020 года:

а) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

б) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения;

в) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, отелях и иных средствах размещения, в которых предоставляются гостиничные услуги;

г) туроператорскую и турагентскую деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чеченской Республики.

2.7. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чеченской Республики, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров, при условии обеспечения предварительной записи граждан.

2.8. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

3. В период с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года ограничения, установленные настоящим указом, не распространяются (при условии соблюдения ими требований пункта 4 настоящего указа) на:

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные казенные учреждения, обеспечивающие деятельность государственных органов;

2) непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям:

организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки;

водоочистки и водоотведения;

организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;

организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения;

организации атомной промышленности;

строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на полевых работах, тепличные хозяйства;

организации агропромышленного комплекса;

организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных;

организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;

3) организации, реализующие продовольственные и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в Рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, а также иные торговые организации, определенные решением Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики, образованного указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 65 "Об утверждении состава оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики" (далее - Оперативный штаб);

4) организации, реализующие запасные части для автотранспорта, прежде всего грузового;

5) организации, которые в целях обеспечения граждан указанными продовольственными и (или) непродовольственными товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические, транспортно-экспедиционные услуги; пункты выдачи заказов интернет-магазинов, службы доставки заказов;

6) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе организации, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, медицинские изделия, а также выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

7) организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения COVID-2019;

8) организации в сфере обращения с отходами производства и потребления;

организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения;

9) организации системы нефтепродуктообеспечения (автозаправочные станции, организации, осуществляющие перевозку бензина, газа и иных нефтепродуктов);

10) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций;

11) организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, включая аэропорт, железнодорожные вокзалы и службы такси;

12) организации, осуществляющие неотложные ремонтные работы, техническое обслуживание автотранспортных средств, прежде всего грузовых, и погрузочно-разгрузочные работы;

13) организации, осуществляющие производство строительных материалов, а также обеспечивающие строительное производство, в том числе снабжение всеми видами строительных ресурсов, необходимых для строительных работ;

14) ООО "Мечеть-Строй", строительные и строительно-монтажные организации, задействованные в строительстве ТРЦ "Грозный Молл", а также организации-застройщики, организации, осуществляющие строительно-монтажные работы, организации, осуществляющие строительство объектов капитального строительства, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

15) организации, привлеченные застройщиком или техническим заказчиком для осуществления геодезического и строительного контроля, строительно-технических экспертиз на объектах, на которых осуществляются работы, указанные в подпункте 14 настоящего пункта;

16) предприятия дорожного хозяйства, а также иные организации в сфере строительства и обслуживания автомобильных дорог;

17) подразделения территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чеченской Республике" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

18) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

19) организации, оказывающие социальные услуги населению и осуществляющие социальные выплаты;

20) операторы связи, в том числе почтовой, сотовой (включая места продажи сим-карт и мобильных устройств), фиксированной, спутниковой связи; организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных; организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;

21) организации и объекты, создающие условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости (строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов и иных объектов торговли; производители фасовочных и упаковочных материалов);

22) Духовное управление мусульман Чеченской Республики;

религиозные организации, осуществляющие деятельность на уровне республики и муниципального районного (городского) округа;

23) региональные отделения политических партий Российской Федерации; волонтерские организации, задействованные в осуществлении мероприятий по недопущению распространения COVID-2019.

Разъяснения по вопросам применения настоящего пункта даются Оперативным штабом.

В целях обеспечения населения и организаций необходимой информацией относительно условий и порядка применения настоящего пункта, Оперативным штабом могут утверждаться перечни организаций и индивидуальных предпринимателей, соответствующих требованиям по отдельным категориям организаций, перечисленных в настоящем пункте.

Режим нераспространения введенных ограничений на перечисленные в настоящем пункте органы и организации распространяется только в отношении работников (сотрудников) соответствующих органов и организаций, задействованных на период введения ограничений в целях обеспечения их функционирования.

Оперативным штабом могут быть организованы и проведены проверочные, контрольные и другие мероприятия в соответствующих органах и организациях на предмет соблюдения ими режимов организации работы, установленных на период действия Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)" и указа Главы Чеченской Республики от 26 марта 2020 года № 60 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" настоящим указом.

4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики:

4.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

4.2. Оказывать работникам, для которых установлен режим выходных дней, содействие в обеспечении соблюдения режима полной самоизоляции на дому, принять необходимые меры по соблюдению ими режима полной самоизоляции.

4.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

4.5. Организовать пребывание на рабочих (служебных) местах минимального количества сотрудников, достаточного для обеспечения функционирования соответствующих организаций, в том числе органов государственной власти; обеспечивать их нахождение на рабочих (служебных) местах и исключать их передвижение в населенных пунктах, не вызванное служебной необходимостью исполнения задач и функций соответствующих органов и организаций.

5. Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием граждан принять внутренний распорядительный акт о порядке организации работы в них в условиях действия ограничительных мероприятий.

6. Обязать граждан:

6.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

6.2. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1) следования государственных гражданских служащих, муниципальных служащих к месту (от места) исполнения служебных обязанностей в соответствующих органах государственной власти и органах местного самоуправления, сотрудников государственных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность государственных органов, при наличии служебного удостоверения;

2) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

3) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лекарственных средств, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом; выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Следование к отдаленным от места жительства (пребывания) местам приобретения товаров, работ, услуг в пределах населенного пункта, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, осуществляется на личных автомобилях, общественном транспорте или такси;

4) следования к месту (от места) работы граждан в организациях, указанных в пунктах 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", и в АО "Почта России";

5) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) в организациях, указанных в пункте 3 настоящего указа или определенных решениями Оперативного штаба, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

6) осуществления гражданами деятельности, связанной с передвижением по территории Чеченской Республики, если такое передвижение непосредственно связано с работой (службой) граждан в органах и организациях, указанных в пунктах 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в пункте 3 настоящего указа;

7) осуществления деятельности по оказанию гражданам и организациям транспортных услуг, транспортно-логистических услуг, транспортно-экспедиционных услуг по доставке грузов и багажа;

8) перевозки и доставки в торговые и аптечные организации собственным автотранспортом продовольственных товаров, других товаров первой необходимости, лекарственных средств и сопутствующих товаров;

9) перевозки материально-технических ресурсов в составе сформированных воинских (полицейских) колонн силами и средствами подразделений ОГВ(с);

10) перевозки сельскохозяйственными товаропроизводителями семенных материалов, средств химической защиты (обработки) почв и растений, сельскохозяйственной техники и других ресурсов для производства сельскохозяйственных работ, выполнения полевых, агротехнических и других работ.

6.3. Граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем - соблюдать режим полной самоизоляции.

Режим полной самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим полной самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.

7. Ввести на территории Чеченской Республики с 3 по 30 апреля 2020 года режим "Стоп движение", предусматривающий запрет на передвижение транспортных средств и пешеходов по территории Чеченской Республики с 20 часов 00 минут до 8 часов 00 минут.

8. Ограничения на передвижение, установленные настоящим указом, не распространяются на сотрудников служб и органов, обеспечивающих реализацию мер по предотвращению распространения COVID-2019, а также соблюдение режима "Стоп движение", и работников транспортных средств службы скорой медицинской помощи, экстренных аварийных и спасательных служб, других органов и организаций, определенных решением Оперативного штаба, и на граждан, имеющих специальные пропуска, выданные указанным штабом в установленном им порядке и форме.

9. Главам администраций муниципальных образований обеспечивать в установленном порядке дезинфекцию тротуаров, мест перехода граждан на улицах, других общественных пространств и составных частей населенных пунктов, предназначенных для пребывания людей, а также подъездов многоквартирных домов.

10. Собственникам (владельцам) объектов, на которых осуществляется непрерывное функционирование органов и организаций, периодически осуществлять непосредственно или обеспечивать с привлечением специализированных организаций проведение дезинфекции соответствующих зданий (помещений), объектов и транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, а также непосредственно прилегающих к зданиям и стационарным объектам территорий.

11. Министерству финансов Чеченской Республики в установленном порядке обеспечить финансирование органов исполнительной власти на осуществление предусмотренных настоящим указом мероприятий.

12. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров







