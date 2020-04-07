Указ главы Республики Дагестан от 6 апреля 2020 года № 27 "О внесении изменений Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. 17 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 18 марта, № 0500202003180001; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 27 марта, № 05004005432; 1 апреля, № 05004005457) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:";

2) подпункт "ж" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"ж) деятельность дошкольных образовательных организаций всех форм собственности и организаций по присмотру за детьми;";

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. С 7 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность образовательных организаций общего, среднего профессионального, дополнительного образования всех форм собственности осуществлять в режиме нахождения обучающихся и педагогов в условиях самоизоляции в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.";

4) абзац восьмой подпункта "в" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности. Лица, занимающие должности в органах и организациях, указанных в настоящем абзаце, предъявляют служебное удостоверение или иной документ (документы), подтверждающие их статус.";

5) абзац девятый подпункта "в" пункта 7 признать утратившим силу;

6) пункт 21 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Дагестан В.Васильев







