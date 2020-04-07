Дональд Трамп заявил о возможности сокращения добычи нефти в США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США случае необходимости примут решение о сокращении добычи нефти.

"Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, а может, и нет", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли США сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом.

Как сообщает РИА Новости, при этом глава Белого дома отметил, что пока к нему не обращались с подобной просьбой, и он полагает, что добыча сократится автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса.

Напомним, что накануне президент США пригрозил ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.