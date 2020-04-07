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07.04.2020 14:02
Рубрика: Общество

Эксперт: Заявка США на лидерство с амбициями экспансии в космосе не безобидна

Текст: Наталия Ячменникова
Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"РГ" обратилась с просьбой прокомментировать этот документ к Инне Хавановой, доктору юридических наук, профессору Финансового университета при Правительстве РФ:

- Это не первая попытка нарушить принципы деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, закрепленные в Договоре по космосу 1967 года. В этом Договоре, участниками которого являются более 100 государств, включая Россию и США, закреплено: космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Космическое пространство было провозглашено достоянием всего человечества.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Космическое право писалось для технологий, будущее которых было еще не столь очевидно. С тех пор много изменилось. И сегодня мы наблюдаем, с одной стороны, развитие экономики космоса (связь, дистанционное зондирование Земли, телевещание, навигация, туризм, разведка и добыча космических ресурсов (минералов). С другой, размывание монополии государств на освоение космоса.

В 2015 году в США был принят Закон о конкурентоспособности коммерческих запусков в космос, стимулирующий американские частные компании к добыче минералов на Луне и других небесных телах. Согласно его положениям, гражданин США, американская компания, занимающиеся коммерческой разработкой ресурсов космоса, имеют право на добытые ресурсы согласно применимому праву, в том числе международным обязательствам Соединенных Штатов.

Россия тогда дала жесткую оценку закону в Комитете ООН по космосу, указав на весьма спорное с международно-правовой точки зрения одностороннее решение предоставить собственным компаниям карт-бланш на разработку космических минеральных ресурсов. Согласно российской позиции, "провокационная новизна закона в том, что им предусматривается наделение американского частного сектора правом разрабатывать, присваивать и продавать ресурсы Луны, астероидов и иных небесных тел".

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Кстати, получать доходы от космоса хотят даже страны, не участвовавшие в прежде в большой космической гонке. Так, три года назад второй в мире (после американского) и первый в Европе закон, регулирующий деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе, принял Люксембург, реализуя намерение стать европейским центром коммерческого освоения космических ресурсов. Согласно положениям данного закона, извлеченные ресурсы могут принадлежать частным компаниям, зарегистрированным в Люксембурге. Уже подписаны меморандумы с Deep Space Industries (США), Planetary Resources (США), iSpace (Япония).

Закон воспроизвел все ту же идею, воплощенную в стремлении "на вираже" миновать международно-правовой запрет на присвоение небесных тел. Космическое пространство становится испытательной площадкой (полигоном) для решения многих сложных юридических вопросов. Заявка отдельных государств на нормативное лидерство с амбициями пространственной, природо-ресурсной, экономико-правовой экспансии в космосе не безобидна. Никто и никогда не должен забывать: космос по-прежнему опасен и мало предсказуем.

Общество Космос

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