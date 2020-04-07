Эксперт: Заявка США на лидерство с амбициями экспансии в космосе не безобидна

"РГ" обратилась с просьбой прокомментировать этот документ к Инне Хавановой, доктору юридических наук, профессору Финансового университета при Правительстве РФ:

- Это не первая попытка нарушить принципы деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, закрепленные в Договоре по космосу 1967 года. В этом Договоре, участниками которого являются более 100 государств, включая Россию и США, закреплено: космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Космическое пространство было провозглашено достоянием всего человечества.

Космическое право писалось для технологий, будущее которых было еще не столь очевидно. С тех пор много изменилось. И сегодня мы наблюдаем, с одной стороны, развитие экономики космоса (связь, дистанционное зондирование Земли, телевещание, навигация, туризм, разведка и добыча космических ресурсов (минералов). С другой, размывание монополии государств на освоение космоса.

В 2015 году в США был принят Закон о конкурентоспособности коммерческих запусков в космос, стимулирующий американские частные компании к добыче минералов на Луне и других небесных телах. Согласно его положениям, гражданин США, американская компания, занимающиеся коммерческой разработкой ресурсов космоса, имеют право на добытые ресурсы согласно применимому праву, в том числе международным обязательствам Соединенных Штатов.

Россия тогда дала жесткую оценку закону в Комитете ООН по космосу, указав на весьма спорное с международно-правовой точки зрения одностороннее решение предоставить собственным компаниям карт-бланш на разработку космических минеральных ресурсов. Согласно российской позиции, "провокационная новизна закона в том, что им предусматривается наделение американского частного сектора правом разрабатывать, присваивать и продавать ресурсы Луны, астероидов и иных небесных тел".

Кстати, получать доходы от космоса хотят даже страны, не участвовавшие в прежде в большой космической гонке. Так, три года назад второй в мире (после американского) и первый в Европе закон, регулирующий деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе, принял Люксембург, реализуя намерение стать европейским центром коммерческого освоения космических ресурсов. Согласно положениям данного закона, извлеченные ресурсы могут принадлежать частным компаниям, зарегистрированным в Люксембурге. Уже подписаны меморандумы с Deep Space Industries (США), Planetary Resources (США), iSpace (Япония).

Закон воспроизвел все ту же идею, воплощенную в стремлении "на вираже" миновать международно-правовой запрет на присвоение небесных тел. Космическое пространство становится испытательной площадкой (полигоном) для решения многих сложных юридических вопросов. Заявка отдельных государств на нормативное лидерство с амбициями пространственной, природо-ресурсной, экономико-правовой экспансии в космосе не безобидна. Никто и никогда не должен забывать: космос по-прежнему опасен и мало предсказуем.