Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии

Российские специалисты по подбору кадров изучили рынок труда и назвали профессии, потребность в которых за последний месяц резко сократилась. Так, в марте упал спрос на администраторов, официантов, поваров, охранников и уборщиков.

"Число вакансий ресторанно-гостиничного бизнеса с начала года росло, но в марте ситуация изменилась. К примеру, количество вакансий для официантов снизилось в 10 раз", - пишет РИА Новости со ссылкой на сервис по поиску работы Worki.

Похожая ситуация и на портале HeadHunter. Среди самых невостребованных по итогам марта оказались специалисты по организации деловых и развлекательных мероприятий, горничные, офис-менеджеры, секретари, а также фитнес-тренеры. Чаще всего в марте кандидаты искали для себя вакансии удаленной работы.

Это связано с режимом самоизоляции из-за коронавируса, который сейчас действует в регионах России. Апрель в стране решением президента объявлен нерабочим месяцем с сохранением зарплат. Мера призвана остановить распространение вируса по территории страны. Актуальную информацию о пандемии COVID-19 можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.