Футболист Александр Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что арендное соглашение нападающего Александра Кокорина с футбольным клубом "Сочи" будет продлено до окончания текущего сезона вне зависимости от того, когда он завершится.

Соглашение между клубами об аренде Кокорина было заключено до 15 мая. Однако из-за того, что сезон может завершиться намного позже из-за пандемии коронавируса, арендное соглашение решили продлить

В такой же ситуации находятся игроки "Зенита", находящиеся в аренде в других клубах: Данил Круговой и Денис Терентьев в "Уфе", Александр Анюков в самарских "Крыльях Советов" и Эрнани в итальянской "Парме".

"В отношении доигрывания этого сезона общая линия Союза европейских футбольных ассоциаций такая: для создания целостности чемпионатов надо, чтобы клубы могли сохранить и доиграть сезон теми игроками, у которых в том числе истекают контракты, - сказал Медведев "РБ-Спорт". - Это значит, что соглашения должны быть продлены. Время для этого есть. Надо понять, когда чемпионат возобновится, на какой срок он будет продлен и на этот период подписывать контракты".

"По арендованным игрокам ситуация пока до конца не ясна. Не исключаю, что срок арендных соглашений будет продлен до конца сезона. Получается, что арендованные "Сочи" футболисты доиграют сезон в этой команде", - отмети он.

Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды из "Зенита" во время зимнего трансферного окна. За новый клуб он провел 4 матча и забил 3 мяча. Однако затем Российская премьер-лига была приостановлена до конца мая.