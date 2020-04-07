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07.04.2020 15:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футболист Александр Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона

Текст: Максим Домчев

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что арендное соглашение нападающего Александра Кокорина с футбольным клубом "Сочи" будет продлено до окончания текущего сезона вне зависимости от того, когда он завершится.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Источник: Кокорин продолжит карьеру в "Локомотиве"

Соглашение между клубами об аренде Кокорина было заключено до 15 мая. Однако из-за того, что сезон может завершиться намного позже из-за пандемии коронавируса, арендное соглашение решили продлить

В такой же ситуации находятся игроки "Зенита", находящиеся в аренде в других клубах: Данил Круговой и Денис Терентьев в "Уфе", Александр Анюков в самарских "Крыльях Советов" и Эрнани в итальянской "Парме".

"В отношении доигрывания этого сезона общая линия Союза европейских футбольных ассоциаций такая: для создания целостности чемпионатов надо, чтобы клубы могли сохранить и доиграть сезон теми игроками, у которых в том числе истекают контракты, - сказал Медведев "РБ-Спорт". - Это значит, что соглашения должны быть продлены. Время для этого есть. Надо понять, когда чемпионат возобновится, на какой срок он будет продлен и на этот период подписывать контракты".

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"По арендованным игрокам ситуация пока до конца не ясна. Не исключаю, что срок арендных соглашений будет продлен до конца сезона. Получается, что арендованные "Сочи" футболисты доиграют сезон в этой команде", - отмети он.

Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды из "Зенита" во время зимнего трансферного окна. За новый клуб он провел 4 матча и забил 3 мяча. Однако затем Российская премьер-лига была приостановлена до конца мая.

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