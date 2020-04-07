И.о. министра ВМС США подал в отставку из-за скандала с капитаном авианосца

Новости

Роналдиньо выпущен из тюрьмы в Парагвае под домашний арест 01:20
11 стран приобрели права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу 00:11
Онлайн-трансляции богослужений РПЦ собирают сотни тысяч просмотров 00:09
Российская фигуристка заразилась коронавирусом в Италии 00:00
Скрыпник назначен главой Росаккредитации 07.04.2020
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы 07.04.2020
Минобрнауки рекомендовало вузам снизить или отменить плату за общежития 07.04.2020
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек 07.04.2020
Над Землей взошло "розовое" суперлуние 07.04.2020
Родившегося в "Сафари-парке" Краснодара лемура назвали Covid 07.04.2020
Бизнес подсчитал убытки от коронавируса 07.04.2020
В Петербурге врачам запретили работать по совместительству 07.04.2020
Выпускные вечера в школах могут состояться 07.04.2020
Пулково принял борт с 187 эвакуированными из Таиланда россиянами 07.04.2020
Экс-президент Эквадора приговорен к 8 годам тюрьмы за взяточничество 07.04.2020
В Ивановской области загорелась швейная фабрика 07.04.2020
Росавиация потребовала от аэропортов не сокращать режим работы 07.04.2020
У выпускников русских школ за рубежом появится свой образовательный портал 07.04.2020
Минобороны РФ разрабатывает лекарство против коронавируса 07.04.2020
В Калмыкии выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса 07.04.2020
США опубликовали статистику детской смертности от коронавируса 07.04.2020
Физик Мишик Казарян умер от коронавируса 07.04.2020
Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 07.04.2020
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 07.04.2020
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 07.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 23:59
Рубрика: В мире

И.о. министра ВМС США подал в отставку из-за скандала с капитаном авианосца

Текст: Максим Макарычев
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли предложил руководству Пентагона отправить его отставку после того, как он подвергся резкой критике за увольнение капитана авианосца "Теодор Рузвельт", пораженного вирусом авианосца, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных представителя американской администрации.

Пока неясно, принял ли министр обороны США Марк Эспер предложение об отставке Модли, сделанное после того, как демократы в конгрессе призвали к его увольнению, сославшись на утрату доверия. Офис Эспера и ВМС отказались от комментариев.

Ранее во вторник спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала отстранить от должности Томаса Модли, несмотря на то, что он принес извинения за высмеивание командира авианосца, пострадавшего от коронавируса. "К сожалению, действия и слова исполняющего обязанности госсекретаря Модли демонстрируют его неспособность уделять приоритетное внимание силовой защите наших войск", - отметила Пелоси.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Что скрывается за делом капитана авианосца "Теодор Рузвельт"

Заявление Пелоси прозвучало после того, как один из демократов, председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит предложил Модли подать в отставку.

Смит, чей комитет курирует министерство обороны США, заявил журналистам во время телефонной конференции, что трудно представить, чтобы члены флота уважали Модли, после того как он высмеял капитана Бретта Крозье.

Крозье, который принял командование "Теодором Рузвельтом" в ноябре и почитался командой судна, на минувшей неделе написал письмо на четырех страницах, описывающее безрадостную ситуацию на борту авианосца, члены команды которого начали заболевать COVID-19.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Американцы поддерживают капитана авианосца "Теодор Рузвельт"

Капитан был освобожден от должности после того, как его письмо стало общедоступным и вызвало сильное раздражение в Пентагоне. В понедельник Модли неожиданно обратился к экипажу корабля, сказав, что Крозье был либо "слишком наивен, либо слишком глуп", чтобы командовать авианосцем, что еще более усилило дискуссии о противоречиях между руководством ВМФ и простыми моряками.

В понедельник Модли принес свои извинения, однако Пелоси и Смит сказали, что этого недостаточно, чтобы забыть "его крайне неуместные комментарии". "Он продемонстрировал серьезную нехватку здравого смысла и сильного лидерства, необходимого в течение этого времени. Исполняющий обязанности министра ВМФ Модли должен быть снят с должности или уйти в отставку", - сказала Пелоси.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя
Трамп обвинил ВОЗ в неверных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Что немецкие рестораны придумывают для выживания
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах