И.о. министра ВМС США подал в отставку из-за скандала с капитаном авианосца

Пока неясно, принял ли министр обороны США Марк Эспер предложение об отставке Модли, сделанное после того, как демократы в конгрессе призвали к его увольнению, сославшись на утрату доверия. Офис Эспера и ВМС отказались от комментариев.

Ранее во вторник спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала отстранить от должности Томаса Модли, несмотря на то, что он принес извинения за высмеивание командира авианосца, пострадавшего от коронавируса. "К сожалению, действия и слова исполняющего обязанности госсекретаря Модли демонстрируют его неспособность уделять приоритетное внимание силовой защите наших войск", - отметила Пелоси.

Заявление Пелоси прозвучало после того, как один из демократов, председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит предложил Модли подать в отставку.

Смит, чей комитет курирует министерство обороны США, заявил журналистам во время телефонной конференции, что трудно представить, чтобы члены флота уважали Модли, после того как он высмеял капитана Бретта Крозье.

Крозье, который принял командование "Теодором Рузвельтом" в ноябре и почитался командой судна, на минувшей неделе написал письмо на четырех страницах, описывающее безрадостную ситуацию на борту авианосца, члены команды которого начали заболевать COVID-19.

Капитан был освобожден от должности после того, как его письмо стало общедоступным и вызвало сильное раздражение в Пентагоне. В понедельник Модли неожиданно обратился к экипажу корабля, сказав, что Крозье был либо "слишком наивен, либо слишком глуп", чтобы командовать авианосцем, что еще более усилило дискуссии о противоречиях между руководством ВМФ и простыми моряками.

В понедельник Модли принес свои извинения, однако Пелоси и Смит сказали, что этого недостаточно, чтобы забыть "его крайне неуместные комментарии". "Он продемонстрировал серьезную нехватку здравого смысла и сильного лидерства, необходимого в течение этого времени. Исполняющий обязанности министра ВМФ Модли должен быть снят с должности или уйти в отставку", - сказала Пелоси.