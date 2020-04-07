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Рубрика: Спорт

Не выходя из комнаты

Спортсмены рассказывают и показывают, как поддерживают форму в домашних условиях
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Как пройти период самоизоляции без больших потерь для физической формы и здоровья - насущный вопрос для любого человека, а уж для профессионального спортсмена тем более. Основная проблема заключается в том, что в домашних условиях как ни тренируйся, невозможно получить ту же нагрузку, что и в "боевых". Ну и самодисциплина выходит на первый план. Впрочем, с ней у тех, кто занимается спортом всерьез, сложностей быть не должно.
Пока фигуристка Александра Трусова стояла в планке, ее собачка успела уснуть. Фото: instagram.com / avtrusova Пока фигуристка Александра Трусова стояла в планке, ее собачка успела уснуть. Фото: instagram.com / avtrusova
Пока фигуристка Александра Трусова стояла в планке, ее собачка успела уснуть. Фото: instagram.com / avtrusova

Увидеть тонкости тренировочного процесса звезд на дому нынче даже проще, чем в обычное время. Своими экзерсисами спортсмены охотно делятся в соцсетях. Так что желающие могут повторять их самостоятельно.

Фото: iStock
Какие тренажеры выбрать для домашних тренировок

Пожалуй, самое популярное и универсальное, что можно встретить в тренировочных роликах, - это всевозможные упражнения на растяжку. Подобным видео поделились Мария Шарапова, которая хоть и закончила карьеру теннисистки, продолжает поддерживать боевые кондиции, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и многие другие. Одно из самых милых фото у Александры Трусовой: девушка стоит в планке, а под ней мирно спит ее собачка.

Упражнения с отягощениями - уже более нетривиальная задача, особенно когда нет доступа в тренажерный зал. Британский бегун на длинные дистанции Джесси Беруби предлагает подходить к ситуации с юмором. "Можно взять что угодно - упаковку с мукой, кота, собаку и выполнять приседания". Совету последовал олимпийский чемпион в лыжном слаломе Марсель Хиршер: на одном из видео он умудряется приседать, держа в руках гигантского ньюфаундленда.

Криштиану Роналду бросил всем вызов, сделав 142 скручивания за 45 секунд. Но его рекорд уже побили. Фото: instagram.com / cristiano

Понятно, что у успешных спорстменов есть возможность обзавестись необходимым оборудованием вроде велотренажеров, но всему есть предел. Специфика отдельных видов спорта требует условий, которые невозможно обеспечить дома или даже на даче. К примеру, пловцам нужен бассейн. Впрочем, и это не проблема, если проявить хоть немного смекалки. Олимпийской чемпионке в плавании на открытой воде Шарон ван Роувендал для тренировок хватает миниатюрного детского бассейна. В ролике, которым поделилась спортсменка, "плыть", оставаясь при этом на одном месте, ей позволяет специальный жгут. С таким изобретением можно делать заплывы на любые дистанции, не покидая собственный двор, но сама Шарон признается, что ее хватает только на 45 минут: "Слишком холодная вода".

Пилотам "Формулы-1" жизненно важно тренировать спину и шею. Во время гонок пилоты испытывают перегрузки почти на уровне космонавтов. Поэтому парни всегда жалуются на боли в шее, когда выходят зимой из отпуска и начинают наматывать круги в тестовых гонках. Оказывается, развивать соответствующие мышцы можно даже просматривая любимый фильм. Например, Ромен Грожан это делает, удерживая голову в горизонтальном положении. На голове при этом шлем, который весит, на секундочку, 1,5-2 килограмма.

Чтобы укрепить мышцы шеи, гонщик "Формулы-1" Ромен Грожан смотрит телевизор, лежа в шлеме. Фото: instagram.com / grosjeanromain

Один из плюсов возросшей интерактивности еще в том, что все желающие могут не только повторять упражнения по лекалам звезд, но и соревноваться с ними. Благо самые разнообразные челленджи сейчас в ассортименте. Один из них запустил уже упомянутый Грожан. Его смысл состоит в том, чтобы отжиматься под композицию Bring Sally Up. На словах Bring Sally up торс необходимо поднимать, на словах Bring Sally down - опускать. Сам гонщик в таком режиме продержался две с половиной минуты.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Ну а самое популярное на данный момент соревнование запустил форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, призвавший побить его рекорд в упражнениях на скручивания. Результат самого португальца - 142 повторения за 45 секунд. У нашей прославленной фигуристки Жени Медведевой, к примеру, 44 повторения. Впрочем, рекорд Криштиану продержался недолго: его уже побили южноафриканская бегунья Кастер Семеня, сделавшая 142 скручивания, и партнер Роналду по "Ювентусу" француз Блез Матюиди - 144 повторения, подытоживший свой ролик словами "Ты убил меня, брат".

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