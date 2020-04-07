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07.04.2020 09:15
Рубрика: Российский автопром

Какие "спящие" имена для автомобилей есть в запасе у АвтоВАЗа

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Для моделей Lada АвтоВАЗ сейчас использует пять собственных имен и их вариации - Granta, Vesta, Xray, Largus и 4x4. Названием Niva компания владеет через бывшее СП GM-АвтоВАЗ, поглощенное в конце 2019 года. Но у автогиганта в загашнике есть и другие торговые знаки, которые были зарегистрированы относительно недавно и при этом никогда еще не использовались. Об этом свидетельствует выгрузка из закрытой части базы Роспатента, в которую специально погрузилась "РГ".

"Спящие" имена оформлены АвтоВАЗом по широкому перечню товаров, включая автомобили.

Фото: скриншот с youtube.com
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Итак, 2012-м годом датируются следующие "резервные" названия - Lada Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta. В 2015 году АвтоВАЗ "застолбил" за собой имена Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa. Годом позже было оформлено название Kvest. Среди других интересных "спящих" брендов - Onega, Кам4атка и Xray X (такого имени в гамме "Иксрея" еще нет).

Как можно заметить, часть наименований взята из английского языка, другие являются интерпретированными или синтезированными. Все названия АвтоВАЗ может использовать в любой момент, поскольку охранные документы на них имеют активный статус. Заметим, что срок действия свидетельства на товарный знак составляет 10 лет, по истечении срока его можно продлевать.

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#Lada