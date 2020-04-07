Запущенный более двадцати лет назад сервис под названием ICQ все успели немного позабыть - он затерялся среди крупных игроков вроде WhatsApp и Viber.

Однако в российской Mail.ru Group решили вдохнуть в "аську" новую жизнь, переделав некогда популярный мессенджер и внедрив несколько новых возможностей, которых пока нет у конкурентов.

Приложение, которое теперь называется ICQ New, умеет не только передавать текстовые сообщения и графику, заводить каналы, звонить друг другу как обычно и по видеосвязи, но и предлагает функции группового общения. Например, звонки, в которых могут участвовать одновременно до 30 человек, и чаты для десятков тысяч пользователей.

Впрочем, это в том или ином виде есть в WhatsApp, Viber, Skype и других современных средствах связи. Фирменными "фишками" обновленного приложения ICQ New стали расшифровка голосовых сообщений и система быстрых ответов Smart Reply.

В первом случае голосовое сообщение может быть переведено в текст нажатием одной кнопки, во втором - мессенджер предложит быстро ответить на сообщение при помощи готового ответа, который будет подобран исходя из контекста. Ответить можно будет короткой фразой или стикером - их подберет искусственный интеллект (впрочем, эту функцию можно и отключить). Кроме того, в групповом чате можно делиться с другими участниками картинкой с рабочего стола, например удаленно показывать презентации.

Появятся в ICQ и боты - встроенные программные помощники, добавляющие полезные функции. Например, один из них позволяет находить анимированные GIF-картинки на все случаи жизни и отправлять их друзьям, другой ищет нужную информацию в "Википедии".

"ICQ - первый мессенджер для многих, кто начал активно использовать интернет в 90-х. К сожалению, в последние годы его не было видно и слышно. Недостаточно просто перезапустить программу с групповыми функциями и видео. Серьезные пользователи озаботятся стабильностью подключения, устойчивостью работы программы, а всего этого мы сейчас не знаем", - говорит IT-эксперт Александр Баулин. По его словам, для серьезного "рывка" разработчики должны предложить что-то принципиально новое, чего нет в других мессенджерах.

Заметим, что функцию расшифровки голосовых сообщений (именно она может стать "прорывной") начали создавать в соцсети "ВКонтакте", которая также входит в состав Mail.ru Group. Разработчики рассказывали, что занятие это весьма непростое - пользователи активно используют сленг и заимствованные выражения. Однако система будет развиваться и в будущем сможет не только переводить голос в текст, но и искать по содержимому голосовых сообщений.

Еще один занятный штрих к портрету новой "аськи": на первом логотипе мессенджера был изображен цветок с семью зелеными лепестками и одним красным. Последний означал возможность уйти в офлайн, полностью отключив мессенджер. Новый цветок лишен красного лепестка - все они зеленые. Это значит, что современные пользователи постоянно на связи, хотят они того или нет.