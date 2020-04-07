Косачев оценил указ Трампа о ресурсах Луны

И дело даже не в том, что тезис об "исключительности" американской нации не просто вскружил, но явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне. Проблема в том, что этот тезис никогда не оспаривался лояльными трансатлантическими союзниками США, до сих пор предпочитавшими действовать исходя из принципа "чего изволите?". Трансатлантическая круговая порука разделила мир на якобы исключительных и не исключительных, на якобы достойных и не достойных, на якобы имеющих право на все и якобы не имеющих прав ни на что.

Теперь союзникам предстоит поступиться уже своими правами - на этот раз на до сих пор общий космос. Неужели опять промолчат, закостенев в позе послушания?

Мы - не закостенели и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться. Да и воспитание у нас другое, не прогибались и раньше.

Уверен, что это не конец истории. Ведь вне всякого сомнения большинство человечества - по эту, нашу общую, а не по обратную сторону Луны, куда нас запихивает из последних сил неолиберальная часть мира с извращенным от мании величия сознанием.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook