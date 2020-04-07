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7 апреля 2020 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 6 апреля 2020 года № 9

Дата подписания 6 апреля 2020 г.
Опубликован 7 апреля 2020 г.
Вступает в силу 7 апреля 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию

Я, главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю М.А. Потемкина, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что на территории Российской Федерации всего зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах, выписано по выздоровлению 406 человек.

На территории Краснодарского края на 06 апреля 2020 года зарегистрировано 50 случаев новой коронавирусной инфекции, из них выписано по выздоровлению 9 человек. Из них 37 случаев завозных из-за рубежа и 13 случаев по контакту с заболевшими COVID-19 (прибывшими из-за рубежа). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в городах: Геленджик, Краснодар, Сочи. Показатель заболеваемости составляет 1,0 на 100 тысяч населения. Уровень заболеваемости в Краснодарском крае свидетельствует о наличии рисков завоза новой коронавирусной инфекции и местного его распространения.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Краснодарского края, проведение мероприятий по санитарной охране территории края, в соответствии со статьей 33, пунктом 6 частью 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1 .Администрации Краснодарского края:

1.1 Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих в аэропорты городов Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия, жителей Краснодарского края - в домашних условиях, а граждан, проживающих в других субъектах РФ - по месту их пребывания (при наличии возможности) или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания.

1.2 Обязать лиц, прибывающих другими видами транспорта на территорию Краснодарского края из городов Москва, Санкт-Петербург, немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в городах Москве, Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

1.3 Обеспечить контроль режима изоляции лиц, указанных в пп .1.1, 1.2 настоящего Постановления, и организовать предоставление ежедневной информации о результатах такого контроля в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

1.4 Обязать лиц, прибывших на территорию Краснодарского края из городов Москвы, Санкт-Петербурга, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, сообщив при этом свою контактную информацию (о месте своего пребывания из городов Москвы, Санкт-Петербурга).

2. Министерству здравоохранения Краснодарского края обеспечить:

2.1 Ежедневное медицинское наблюдение за лицами, указанными в пп. 1.1, 1.2 настоящего Постановления, с предоставлением информации в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

2.2 Немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным и забор биологического материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, указанных в пп. 1.1, 1.2 настоящего Постановления, а также лабораторное обследование контактных с ними лиц.

3. Настоящее Постановление вводится в действие с 00.00 ч. 07 апреля 2020 года до особого распоряжения.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач Краснодарского края М.А.Потемкина


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