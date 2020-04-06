На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию

На Кубани всех людей, прибывающих в край из Москвы и Санкт-Петербурга, будут отправлять на самоизоляцию на срок до 14 дней. Информация об этом помещена на официальном сайте администрации Краснодарского края. Сообщается, что данное правило вводится в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача Кубани.

Стоит отметить, что в соответствии с последними оперативными данными, в Москве, по официальной статистике, на шестое апреля коронавирусом заболело 4484 человека, в Московской области - 387, а в Санкт-Петербурге - 226.

По заявлению первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, теперь на Кубани будут отправлять на самоизоляцию не только тех граждан, которые вернулись из-за рубежа, но и тех, кто прилетел из Москвы и Санкт-Петербурга. Это связано с активным распространением коронавирусной инфекции.

"Жители Краснодарского края будут направляться на домашнюю самоизоляцию, а граждане, проживающие в других субъектах Федерации, - в пункты обсервации на срок 14 календарных дней со дня их прибытия", - уточнил первый замглавы региона.

В администрации региона добавили, что о новой норме людей, направляющихся в Краснодарский край, будут предупреждать заранее.

Сейчас на Кубани официально зарегистрировано 50 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. При этом в больницы и поликлиники края с подозрением на коронавирус обратились 640 человек, в том числе 113 детей. На стационарном лечении остаются 247 пациентов, включая 58 детей.

Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находится 5455 жителей.