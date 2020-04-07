Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2020 года № 198 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 10, постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 6 апреля 2020 г. № 9, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1) пункты 810 и 811 изложить в следующей редакции:

"810. Установить, что на территории Краснодарского края меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) реализуются путем организации изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

прибывших в аэропорты на территории Краснодарского края лиц, проживающих на территории Краснодарского края, - в домашних условиях;

прибывших в аэропорты на территории Краснодарского края лиц, проживающих на территории другого субъекта Российской Федерации, - в условиях обсерватора.

811. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Потемкина М.А.), Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю (Андреев В.Л.), Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю (Медоев Г.В.), органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края обеспечить реализацию пунктов 810 и 822 настоящего постановления, в том числе путем обеспечения транспортирования лиц, указанных в пунктах 810 и 822, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).";

2) пункт 818 изложить в следующей редакции:

"818. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований края обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции в домашних условиях лицами, указанными в пунктах 4, 822 настоящего постановления.";

3) дополнить пунктом 822 следующего содержания:

"822. Лицам, прибывающим в аэропорты муниципальных образований город Краснодар, город-курорт Сочи, город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, местом жительства которых является Краснодарский край, выполнять требования по изоляции в домашних условиях сроков на 14 календарных дней со дня их прибытия, а проживающим в других субъектах Российской Федерации, - по месту пребывания (при наличии возможности) или в условиях обсерватора (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания).

Лицам, прибывающим на территорию Краснодарского края другими видами транспорта из Москвы, Санкт-Петербурга, немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в Москве, Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

Лицам, прибывшим на территорию Краснодарского края из Москвы, Санкт-Петербурга, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщить свою контактную информацию (о месте своего пребывания в Москве, Санкт-Петербурге).".

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (Переверзев А.Л.), департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить информирование лиц, имеющих намерение прибыть на территорию Краснодарского края из Москвы, Санкт-Петербурга, о мерах, связанных с изоляцией.

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.

Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 0 часов 00 минут 7 апреля 2020 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







