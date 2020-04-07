Кравцов: Учебный год для 11-классников может продлиться до первого ЕГЭ

Образовательный процесс для выпускников 11-х классов может быть продлен до 8 июня - то есть вплоть до начала первого ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

- ЕГЭ отменен не будет. Подготовлен новый проект расписания экзаменов. Первый начнется 8 июня, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы, понимая ту ситуацию, которая в настоящее время есть, сейчас рассматриваем возможность продления учебного года до 8 июня - для 11-классников, для тех, кто будет сдавать ЕГЭ. Хочу обратиться к родителям и ученикам: необходимо соблюдать установленные правила. Все те меры, которые принимаются правительством, направлены в том числе на сохранение здоровья детей.