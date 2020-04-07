Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Российская валюта начала торги понедельника с уверенного роста. Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля.

Но дальше ситуация немного изменилась. В частности, европейская валюта немного отыграла потери и закрепилась на отметке 82 рубля.

Сейчас мировой финансовый рынок находится в ожидании встречи представителей ОПЕК+. Она должна состояться 9 апреля. На встрече будет рассматриваться вариант сокращения добычи нефти на 6-10 миллионов баррелей в сутки.