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07.04.2020 12:02
Рубрика: Легковые авто

Lada Priora продают по цене новой люксовой Vesta

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

Если вы когда-нибудь мечтали купить новую Lada Priora, но не успели, потому что модель сняли с производства, расстраиваться не стоит - мечты должны сбываться. И поможет в этом "волшебник" из Хасавюрта, который выставил на продажу новый седан Priora. Ценник, конечно, не маленький, но ведь исполнение желаний - бесценно.

Согласно объявлению на Авто.ру, пробег у серебристого седана Lada Priora 2018 года выпуска составляет всего 46 км, и чтобы он не стал больше, владелец даже не стал выгонять машину на улицу для фотосессии. И да, сиденья автомобиля укутаны в заводской полиэтилен.

Фото: Lada Sport Rosneft
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Продаваемая Priora оснащена 106-сильным 16-клапанным двигателем и 5-ступенчатой МКП. В списке опций заявлены: зеркала заднего вида с электроприводом складывания и обогревом, климат-контроль. "Музыки" нет.

Цена автомобиля, указанная в объявлении, - 750 000 рублей. Для сравнения: Lada Vesta в комплектации Luxe с аналогичным мотором и на "механике" стоит без учёта скидок по госпрограммам - 766 900 рублей.

Lada Priora выпускалась на тольяттинском АвтоВАЗе и на заводе "Чеченавто". Модель является преемником ВАЗ-2110, а точнее - глубоко модернизированной версией десятого семейства и первой серийной моделью, оснащённой автоматизированной механической трансмиссией (АМТ). Последний экземпляр Lada Priora был выпущен летом 2018 года. Всего с 2007 года было собрано более миллиона экземпляров.

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#Lada