Постановление правительства Ленинградской области от 7 апреля 2020 года № 177 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" следующие изменения:

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

"1. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:

1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

обеспечить работу медицинских и аптечных организаций Ленинградской области в усиленном режиме и организовать работу медицинских организаций Ленинградской области в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации;

обеспечить реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 432.

1.1.1. Запретить:

плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих"; пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

посещение пациентами многопрофильных амбулаторнополиклинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний;

плановую диспансеризацию населения;

плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров по направлению призывной комиссии;

плановую вакцинацию детского и взрослого населения, за исключением вакцинации новорожденных детей в родильных домах и перинатальном центре.

1.1.2. Руководителям медицинских организаций Ленинградской области:

обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной и экстренной формах с использованием возможностей приемных отделений стационаров;

организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

1.2. Рекомендовать органам исполнительной власти Ленинградской области и органам местного самоуправления Ленинградской области, имеющим подведомственные образовательные организации, а также образовательным организациям всех форм собственности Ленинградской области в период с 4 по 30 апреля 2020 года:

организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ профессионального образования, высшего образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

обеспечить работу дежурных групп в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей работников организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрией;

принять меры по приостановлению реализации образовательных программ спортивной подготовки и перевести обучающихся по указанным программам на самостоятельную подготовку;

принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.3. Органам местного самоуправления Ленинградской области:

1.3.1. Обеспечить получение обучающимися образовательных организаций Ленинградской области, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области", в том числе оказавшимися после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации наборов пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком) или соразмерной денежной компенсации на основании решения руководителя образовательной организации.

1.3.2. Обеспечить получение обучающимися по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные программы, получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации бесплатно 0,2 литра молока или иного молочного продукта за каждый учебный день.

1.3.3. Рекомендовать организовать выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного образования, в том числе оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), образовательных организаций Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родительская плата за питание с которых не взимается, на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предоставление соразмерной денежной компенсации, за исключением дней фактического нахождения в образовательной организации, на основании решения руководителя образовательной организации.

1.4. Руководителям подведомственных государственных образовательных организаций Ленинградской области определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно-технологической, с 4 апреля по 30 апреля 2020 года.

1.5. Главам администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области обеспечить работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и утренней термометрией. Принять меры по организации образовательной деятельности в иных образовательных организациях через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому).

1.5.1. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области подготовить нормативный правовой акт Ленинградской области о единовременной денежной выплате многодетным семьям, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, указанный в приложении 3 к настоящему постановлению, получающим минимальную пенсию, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации после 30 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.6. Управлению Ленинградской области по транспорту организовать работу общественного транспорта по графику, согласованному с главами администраций муниципальных районов (городского округа), в соответствии с фактическим пассажиропотоком, при условии наличия у водителей средств защиты (маска, перчатки).

1.7. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики.

1.8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.9. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами обеспечить работу предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных отходов.

1.10. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитету по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1961.

1.11. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

1.12. Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта и туризма, расположенных на территории Ленинградской области.

1.13. Курортам, санаториям, профилакториям, базам отдыха, объектам массового отдыха, гостиницам, а также организациям, осуществляющим деятельность горнолыжных трасс, расположенным на территории Ленинградской области, приостановить предоставление всех услуг, за исключением услуг проживания, предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и услуг питания, предоставляемых посредством доставки проживающим.

1.14. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области обеспечить запрет на посещение лесов на территории Ленинградской области, за исключением лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, лиц, использующих лесные участки на основании заключенных государственных контрактов для выполнения работ (оказания услуг) для государственных нужд, лиц, использующих участки лесного фонда на правах, указанных в статье 9 Лесного кодекса Российской Федерации, а также лиц, заключивших в установленном порядке договоры купли-продажи древесины с Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Работа организаций, осуществляющих рекреационную деятельность на территории лесов Ленинградской области, допускается при соблюдении пункта 1.13 настоящего постановления.

1.15. Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области обеспечить введение запрета на охоту и нахождение в охотничьих угодьях Ленинградской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, кроме лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, производственный охотничий контроль (с целью патрулирования).

1.16. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области, комитету государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, управлению ветеринарии Ленинградской области обеспечить дезинфекцию дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов Ленинградской области не менее двух раз в неделю.

1.17. Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Управлению делами Правительства Ленинградской области и иным органам исполнительной власти Ленинградской области обеспечить работу государственных учреждений и предприятий Ленинградской области, муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской области в режиме карантина.

1.18. Работодателям, главам администраций муниципальных районов Ленинградской области ввести карантин на всех предприятиях, организациях Ленинградской области в местах проживания временной рабочей силы.

1.19. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области рекомендовать руководителям управляющих компаний Ленинградской области, товариществ собственников жилья Ленинградской области, жилищно-строительных кооперативов Ленинградской области и иных организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, руководителям ресурсоснабжающих организаций, начисляющих потребителям плату за предоставленные коммунальные услуги по прямым договорам, регионального оператора по обращению с отходами в Ленинградской области, а также фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области не начислять пени за несвоевременную оплату населением коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в течение трех месяцев.

1.19.1. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области обеспечить работу государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр занятости населения" в дистанционной форме с использованием средств электронной связи: по перерегистрации граждан, выдаче необходимых справок, первичному приему, оперативному мониторингу ситуации на рынке труда, бесперебойной выплате пособия по безработице гражданам, зарегистрированным в установленном порядке безработными.

1.20. Ограничить работу предприятий, организаций в строгом соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

1.21. В целях реализации положений подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19)" определить организации, на которые не распространяется его действие:

1) организации при условии соблюдения карантинных мер, применения мер дезинфекционного режима, организации доставки сотрудников от мест проживания к месту работы и обратно с использованием средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, включенные в перечень системообразующих организаций Ленинградской области, имеющих региональное значение и оказывающих значительное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Ленинградской области, утвержденный распоряжением Губернатора Ленинградской области;

2) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность за пределами территории муниципальных образований Ленинградской области, в которых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" введены ограничительные мероприятия (карантин), при условии выполнения карантинных мер, применения мер дезинфекционного режима, средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренными приложением 1 к настоящему постановлению;

3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению, при условии осуществления деятельности дистанционным способом;

4) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, а также организации, предоставляющие услуги в сфере страхования ответственности при условии выполнения карантинных мер;

5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу строительных, детских товаров, табачных изделий, товаров для сада и огорода, при условии обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании не менее 1,5-2 метра между посетителями;

6) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом;

7) салоны сотовой связи;

8) организации общественного питания и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющие производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов;

9) организации, учредителями которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области, учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Ленинградской области, по решению руководителя соответствующего органа исполнительной власти Ленинградской области;

10) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению печатных средств массовой информации, в том числе организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие экспедиционные и логистические услуги, обеспечивающие печатные средства массовой информации.

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обеспечивают в срок до 10 апреля 2020 года принятие локальных нормативных актов о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, исключающего риск инфицирования COVID-19.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые приняли решение о работе в соответствии с настоящим постановлением, обязаны уведомить в произвольной письменной форме администрацию муниципального района, городского округа Ленинградской области, на территории которого они осуществляют деятельность, о данном решении с приложением копии локального нормативного акта о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, исключающего риск инфицирования COVID-19.

В случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима организации и индивидуальные предприниматели несут установленную законодательством Российской Федерации административную ответственность, включая административные штрафы, административное приостановление деятельности.

1.22. Региональная доплата на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации:

гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины), признанным в установленном порядке безработными, ежемесячно в следующих размерах:

7000 рублей - для граждан, получающих пособие по безработице до 10000 рублей;

5000 рублей - для граждан, получающих пособие по безработице в размере от 10000 рублей, до максимального размера (12130 рублей);

самозанятым гражданам (по заявлению), зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта 2020 года, обратившимся в службу занятости, - в размере 7000 рублей однократно.

Региональная доплата не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:

2.1. Органам исполнительной власти Ленинградской области, связанным с организацией работы организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, обеспечить работу сотрудников в количестве до 50 процентов численного состава органа власти на усмотрение руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области, до 100 процентов -на усмотрение первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, вице-губернатора Ленинградской области, курирующих орган исполнительной власти Ленинградской области. Оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

2.2. Иным органам власти Ленинградской области обеспечить работу сотрудников в количестве не менее 10 процентов численного состава органа власти, оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

2.3. Рекомендовать руководителям государственных органов Ленинградской области, главам администраций муниципальных образований Ленинградской области руководствоваться настоящим постановлением при организации работы государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений Ленинградской области.

3. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах муниципального района (городского округа), за исключением лиц, относящихся к категориям работников, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239. При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом и т.д.).

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, должны находиться в границах городского округа, сельского (городского) поселения по месту временного проживания.

Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в населенном пункте Ленинградской области ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту работы, командирования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.

Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих режима самоизоляции, в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах.

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории муниципального района, городского округа, населенного пункта, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.";

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области" действует в части, не противоречащей настоящему постановлению.";

приложения 1-3 изложить согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 апреля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложения 1-2 смотрите в приложении к настоящему постановлению





Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 7 апреля 2020 года № 177

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10) по.диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования** из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).











