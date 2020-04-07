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07.04.2020 21:53
Рубрика: Власть

МИД РФ отказал США в праве присвоения космического пространства и Луны

Текст: Александр Гусаров
Космическое пространство, включая Луну и небесные тела, не подлежит национальному присвоению, заявили в МИД РФ в связи с опубликованным накануне исполнительным распоряжением президента США Дональда Трампа о добыче космических ресурсов.
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

"Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях", - отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

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Как считают в МИД РФ, основой любого диалога по данной проблематике "должны стать общепризнанные принципы и нормы международного космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу от 27 января 1967 года, в том числе принцип, в соответствии с которым космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом".

В Москве также отметили насущную необходимость принятия международным сообществом коллективных действий в целях недопущения превращения космического пространства в арену международных разногласий и конфликтов.

Фото: iStock
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Вместе с тем Россия готова к сотрудничеству и переговорам с партнерами на тему космоса. "Подтверждаем готовность к предметному и открытому обсуждению данной проблематики с соблюдением применимых принципов и норм международного права, в том числе в рамках ООН и ее Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, а также приверженность России самому широкому международному сотрудничеству - как в научных, так и в юридических аспектах исследования и использования космического пространства в мирных целях. Именно в таком ключе настроены взаимодействовать с США с опорой на накопленный десятилетиями опыт совместного освоения космоса", - резюмировали в МИД России.

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