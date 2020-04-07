Врач посоветовал мыть руки с мылом после антисептика

Тщательное мытье рук с мылом и использование дезинфицирующих составов являются наиболее эффективным способом профилактики бактериальных и вирусных инфекций, в частности, COVID-19 (SARS-CoV-2).

Однако, как оказалось, мыло обладает гораздо большим защитным свойством по сравнению с антисептиками.

Как рассказал инфекционист из исследовательского центра клиники Майо доктор Грегори Поланд, ничего эффективнее обычного мыла для соблюдения гигиены на сегодняшний день на самом деле не придумано. Например, только им хирурги тщательно обрабатывают руки прежде чем войти в операционную.

- На коже человека присутствуют различные жиры. Именно за них вирусы и цепляются. В мыле содержатся вещества, расщепляющие жиры, плюс при втирании оказывается физическое воздействие, благодаря которому вирусы смываются вместе с водой. Обеззараживающий эффект антисептиков оказывается иначе, и он непродолжительный. К тому же, если руки сильно загрязнены, дезинфицирующая жидкость просто не проникнет в кожу, - пояснил медик.

Поланд добавил, что мыло одинаково хорошо действует независимо от температуры воды. Главное, мыть руки не менее 20 секунд и тщательно протереть все участки, включая тыльную сторону ладони, запястья, между пальцами и ногти.

Антисептик, как известно, должен содержать не менее 60 процентов спирта. Втирать его в кожу необходимо до полного высыхания.