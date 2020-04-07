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07.04.2020 15:13
Рубрика: Экономика

Набиуллина предостерегла банки от использования льгот для прибыли

Текст: Игорь Зубков
Антикризисные регуляторные послабления могут быть отменены, если банки будут использовать их для наращивания прибыли, а не смягчения последствий распространения коронавирусной инфекции для клиентов, следует из заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование, - сказала Набиуллина. - Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых - поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе, через регулирование. Мы вводили регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы".

Фото: iStock
Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

В марте - начале апреля Банк России принял три пакета мер в помощь гражданам, компаниям и банкам. В частности, он предоставил банкам возможность не увеличивать резервы по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне пандемии, а также по реструктурированным кредитам, отменил надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля ипотечным кредитам (эта мера позволит банкам абсорбировать убытки по кредитам на сумму свыше 100 млрд рублей).

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