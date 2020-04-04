Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

По ипотеке в этот период проценты начисляются по обычной ставке, установленной договором, а по кредитным картам и потребительским кредитам - по льготной ставке, составляющей 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком кредитору требования об отсрочке платежей.

В зависимости от видов кредита установлен разный порядок выплаты начисленных в течение льготного периода процентов после того, как заемщик возвращается в режим регулярных платежей.

По кредитным картам начисленные за льготный период проценты должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж - через 30 дней после истечения льготного периода. Сумма долга по кредитной карте после окончания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка-эмитента.

По потребкредитам начисленные за льготный период проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачиваются после погашения кредита ежемесячными платежами, величина которых равна ежемесячным "регулярным" платежам.

По ипотеке не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены после погашения кредита ежемесячными платежами, величина которых равна ежемесячным "регулярным" платежам.

"Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода", - советует Банк России.

Согласно вступившему в силу закону о "кредитных каникулах", граждане могут подать кредитору требование о предоставлении льготного периода по платежам, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Длительность льготного периода ограничена шестью месяцами. Воспользоваться этим механизмом можно в любой день до 30 сентября, однако не исключено, что срок подачи заявлений о "кредитных каникулах" может быть продлен - это зависит от дальнейшего развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.