Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело женщины было обнаружено недалеко от берега, примерно в четырех километрах к югу от резиденции матери в Шейди-Сайд (штат Мэриленд). Именно здесь Мейв с сыном видели в последний раз. Спасатели продолжат поиски тела ребенка, сообщает Associated Press.

На минувшей неделе 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин с сыном пропали без вести. Семья МакКин посещала дом матери, когда дети, играя во дворе, пнули мяч в воду, а Мейв Кеннеди и ее сын прыгнули в каноэ, чтобы выловить его. Сильным течением их отнесло далеко от берега.

Мейв МакКин, юрист в области общественного здравоохранения и прав человека, была исполнительным директором "Глобальной инициативы в области здравоохранения" Джорджтаунского университета. На веб-сайте организации говорится, что ее работа сосредоточена на "перекрестке сферы глобального здравоохранения и прав человека". Маккин ранее работала в качестве доцента в Школе общественного здравоохранения при Городском университете Нью-Йорка. У Мейв МакКин остались двое детей: семилетняя дочка и двухлетний сын.

Ее мать Кэтлин Кеннеди Таунсенд, которая прослужила два срока в качестве губернатора Мэриленда при Бараке Обаме, является старшей дочерью покойного генерального прокурора США и сенатора Роберта Кеннеди и племянницей убитого президента Джона Кеннеди.