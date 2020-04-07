Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Новости

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом 07:02
Глава минздрава Новой Зеландии во время изоляции поехал на пляж 06:40
Крупнейший готический собор в мире станет госпиталем для больных COVID-19 06:23
В Нижний Новгород спецрейсом вывезли россиян из Бангладеш 06:10
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии 05:54
В Хабаровском крае выросло число больных COVID-19 в тяжелом состоянии 05:41
В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 50 05:29
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса 05:27
Три жителя Сахалинской области вылечились от коронавируса 05:17
В Приморье начали дезинфицировать такси и автобусы 05:03
Власти Гонконга продлили запрет на въезд иностранцев 04:52
Трамп заявил о возможности второй волны денежных выплат американцам 04:39
Boeing остановит заводы в штате Южная Каролина из-за коронавируса 04:37
В Приморье ликвидировали пожар на территории нацпарка "Земля леопарда" 04:11
Горожане вернутся к каршерингу при первой возможности 04:00
Названа дата запуска российского аппарата "Луна-26" 03:35
Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае 03:29
Волонтеры акции "65+" в ЕАО начали разносить продуктовые наборы 03:25
Власти Мексики пригрозили миллионными штрафами за обход запрета на торговлю 03:18
В Британии вандалы повредили 20 вышек сотовой связи 03:17
Израильтяне вылетели спецрейсом из Москвы на родину 03:00
Эксперты: Закрытие школ практически не помогает сдерживать коронавирус 02:30
Марат Сафин выиграл US Open 02:25
Врачи ВМС США помогут в работе медикам штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси 02:09
Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от COVID-19 02:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 05:51
Рубрика: В мире

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Текст: Максим Макарычев
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном. Десятки спасателей участвовали в многодневных поисках, задействовав новейшие технологии гидролокации.
Мейв Кеннеди МакКин. Фото: Michael LOCCISANO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP Мейв Кеннеди МакКин. Фото: Michael LOCCISANO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Мейв Кеннеди МакКин. Фото: Michael LOCCISANO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Тело женщины было обнаружено недалеко от берега, примерно в четырех километрах к югу от резиденции матери в Шейди-Сайд (штат Мэриленд). Именно здесь Мейв с сыном видели в последний раз. Спасатели продолжат поиски тела ребенка, сообщает Associated Press.

Фото: iStock
В США показали письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и ядерных испытаниях СССР

На минувшей неделе 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин с сыном пропали без вести. Семья МакКин посещала дом матери, когда дети, играя во дворе, пнули мяч в воду, а Мейв Кеннеди и ее сын прыгнули в каноэ, чтобы выловить его. Сильным течением их отнесло далеко от берега.

Мейв МакКин, юрист в области общественного здравоохранения и прав человека, была исполнительным директором "Глобальной инициативы в области здравоохранения" Джорджтаунского университета. На веб-сайте организации говорится, что ее работа сосредоточена на "перекрестке сферы глобального здравоохранения и прав человека". Маккин ранее работала в качестве доцента в Школе общественного здравоохранения при Городском университете Нью-Йорка. У Мейв МакКин остались двое детей: семилетняя дочка и двухлетний сын.

Ее мать Кэтлин Кеннеди Таунсенд, которая прослужила два срока в качестве губернатора Мэриленда при Бараке Обаме, является старшей дочерью покойного генерального прокурора США и сенатора Роберта Кеннеди и племянницей убитого президента Джона Кеннеди.

В мире США

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния