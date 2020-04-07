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07.04.2020 03:35
Рубрика: Общество

Названа дата запуска российского аппарата "Луна-26"

Фото: AFP/Kirill KUDRYAVTSEV Фото: AFP/Kirill KUDRYAVTSEV
Фото: AFP/Kirill KUDRYAVTSEV

Запуск российского космического аппарата "Луна-26", который создаст трехмерную карту Луны и поможет выбрать место для будущей высадки российских космонавтов, намечен на 13 ноября 2024 года.

Фото: iStock
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Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы НПО Лавочкина - предприятия изготовителя аппарата. До запуска "Луны-26" в 2021-м году к спутнику Земли будет отправлена посадочная станция "Луна-25", на которой российские специалисты намерены протестировать технологии мягкой посадки на Луну. А в 2025-м году в космос запустят посадочную станцию "Луна-27".

Ранее сообщалось, что "Луна-26" должна провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, впервые с помощью стереосъемки будет создана топографическая карта Луны с разрешением 2-3 метра. Ученые получат универсальную карту высот с высокой точностью.

Общество Космос

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