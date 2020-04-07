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07.04.2020 08:52
Рубрика: Общество

Под наблюдением из-за коронавируса находятся 185 тысяч человек

Текст: Евгений Гайва
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ

В России под медицинским наблюдением находятся около 185 тысяч граждан из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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Как уточняется, проведено более 795 тысяч тестов на коронавирус.

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек. При этом 47 пациентов скончались.

Распространение коронавирусной инфекции началось в декабре 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией пандемией.

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