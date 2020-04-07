Правда или миф. Бак под завязку заправлять опасно?

В интернете немало страшилок на тему того, что заправлять бак топливом под завязку опасно. Что-то раньше было правдой, но потеряло свою актуальность с появлением современный автомобилей, пишет "За Рулем".

Возьмем утверждение о том, что полный бак способен сломать систему вентиляции, поскольку в современном автомобиле она довольно сложная. Действительно, адсорбер может располагаться ниже пробки и в теории некоторое количество бензина может в него попасть. Но электроника современного авто постепенно сжигает весь бензин: неконтролируемое вытекание исключено. Сюда же относится миф о том, что полный бак пожароопасен. Если нарушится его герметичность, то это повод отправиться в автосервис, а не заправляться чаще.

Смежное утверждение, что полный бак быстрее испаряется, не имеет под собой основы. Поверхность топлива у полного и полупустого бака не сильно отличается по площади, испарение никак не связано с его количеством. На скорость могут влиять температура и давление, но уровень бензина здесь не причем.

Приходилось читать, что полный бак увеличивает расход топлива? Конечно, при растущей массе автомобиля, бензина будет сжигаться больше. Но при массе машины свыше полутора тонн какую экономию может дать полный бензобак? Проще освободить багажник от лишнего и изменить стиль езды. К примеру, не так сильно ускоряться.

Главная опасность заправки полного бака - плохое топливо. Если вы не уверены в качестве бензина на ближайшей заправке, то залейте там не больше десяти литров, чтобы дотянуть до следующей, сетевой, в которой вы не сомневаетесь.

В то же время плюсов у полного бака немало. Часто за такую опцию на АЗС предлагают различные бонусы и скидки. На дальней дороге с непонятными заправками лучше быть с максимальным запасом качественного топлива. Более редкие визиты на заправку экономят время и силы.