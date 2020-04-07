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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Новости
    07.04.2020, 15:44
Текст:   Олег Усков

Пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор прокомментировал состояние ранее госпитализированной певицы и телеведущей Надежды Бабкиной: состояние артистки стабильно. Новый коронавирус у Бабкиной не подтвердился.

Фото: Photo by Francesco Castaldo/Archivio Francesco Castaldo/Mondadori via Getty Images
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"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой", - рассказал Велор каналу 360

Перед этим в СМИ прошла информация, что Народная артистка России была экстренно госпитализирована на скорой еще 1 апреля с жалобами на боли в сердце.

Сообщалось: в ночь с 6 на 7 апреля состояние певицы ухудшилось и врачи ввели пациентку в искусственную - медикаментозную - кому.

По имеющимся данным, Бабкиной два раза провели тесты на коронавирус и оба показали отрицательный результат.

Притом, что медики называют клиническую картину ее болезни "абсолютно коронавирусной", - передает канал.

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