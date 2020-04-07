"Все очень сложно": СМИ сообщили, что Надежду Бабкину ввели в кому

Семидесятилетняя советская, российская певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина, по данным СМИ, введена врачами в искусственную кому.

При этом, как сообщает МК, близким артистки без малого неделю удавалось скрывать, что Бабкина госпитализирована в одну из частных клиник Москвы.

Как подчеркивается, тесты на коронавирус певицы - отрицательные. Что подтвердили источники издания "в медицинском сообществе, которые знакомы с реальной ситуацией вокруг г-жи Бабкиной".

Уточнено: у певицы диагностирована обширная двусторонняя пневмония. Спешно госпитализировали ее еще 1 апреля.

По словам источника газеты, "все очень сложно, положение пограничное". Но состояние Бабкиной "хоть и тяжелое, но стабильное" и "имеет положительную динамику".

"В целом клиническая картина соответствует норме при таком диагнозе", - цитирует ресурс медиков, указывающих на "большую вероятность благополучного выздоровления" артистки.