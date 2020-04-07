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Рубрика: В мире

Премьер Японии рассказал, что будет в случае его заражения коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня вечером провел специальную пресс-конференцию, в ходе которой объяснил свое решение ввести режим ЧС в семи регионах страны из-за коронавируса.

Фото: Franck Robichon/Pool via REUTERS
Как будут жить японцы в период режима ЧС из-за коронавируса

На входе в администрацию японского премьера местный сотрудник пресс-службы спросил меня, не забыл ли я взять с собой лицевую маску. "Все должны быть в масках", - произнес он с некоторым волнением в голосе. Я быстро успокоил японца, достав из сумки свой "оберег от коронавируса". В Токио в последнее время маски в большом дефиците. Найти их в свободной продаже практически невозможно. Впоследствии я убедился, что японец не лукавил - в зале у всех журналистов органы дыхания были плотно закрыты белыми масками. В целом японская сторона очень внимательно подошла к организации мероприятия. Журналистов рассадили в просторном зале каждого отдельно друг от друга на расстоянии не менее двух метров.

В назначенное время к СМИ вышел Синдзо Абэ. Нижняя часть его лица также была скрыта под белой марлей. Правда, когда политик стал говорить, он снял маску и отложил в сторону. В конце пресс-конференции итальянский корреспондент задал вопрос главе японского правительства, не был ли этот жест своего рода посланием, месседжем, населению страны. Абэ попросил моего коллегу с Апеннинского полуострова не искать в его действиях подвоха. "За пределами этого зала я буду в маске", - подчеркнул японский премьер. Итальянец посетовал на то, что Япония не объявляет локдауны в городах по примеру других стран. В нашем государстве, как пояснил Абэ, ситуация на данный момент не настолько критична, как в Италии. Радикальные меры негативно скажутся на экономике страны.

По словам японского премьера, он распорядился ввести ЧС в городах Токио и Осака, а также префектурах Тиба, Канагава, Сайтама, Хего и Фукуока только после консультаций с эпидемиологами. Японские власти пошли на такой шаг, учитывая мнение специалистов. Абэ уточнил, что блокировать японские города и территории не будут. Вместе с тем руководитель японского кабмина призвал граждан страны внимательно отнестись к призывам правительства. Важно, отметил он, воздержаться от выхода из дома и минимизировать контакты с людьми. Абэ подчеркнул, что нет ничего страшного, если кто-то выйдет на пробежку или прогулку. Однако не следует посещать места большого скопления людей, к примеру, ночные клубы, рестораны или караоке. Отдельно премьер Японии призвал к ответственному поведению молодых людей, которые в силу возраста способны быть носителями заболевания при слабо выраженной симптоматике. Это грозит заражением представителей более старшего поколения.

Японский премьер указал на важность распознавания ложной информации, которая регулярно появляется в социальных сетях. Недостоверные сведения могут спровоцировать панику. Абэ напомнил ситуацию, когда японцы после нескольких подобных публикаций стали массово скупать в магазинах туалетную бумагу. При этом никакой необходимости действовать таким образом не было.

Один из японских журналистов напомнил главе японского кабмина, что коронавирусом может заболеть каждый. Он указал на случай с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который недавно был переведен в реанимационное отделение с подтвержденным COVID-19. "Что же будет, если коронавирусом вдруг заразитесь вы, господин Абэ, - задал вопрос японец. - Кто возглавит правительство?"

Фото: EPA-EFE/TORU HANAI
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Синдзо Абэ нисколько не смутила прямая постановка вопроса. Политик пожелал скорейшего выздоровления своему коллеге с Туманного Альбиона. Руководитель японского кабмина пояснил, что старается соблюдать правила гигиены и в целом быть аккуратным.

"Я регулярно мою руки с мылом", - пояснил Абэ, явно обращаясь не только к журналисту, а ко всему населению страны. По словам премьера, ему сложно выделять много времени на сон. Тем не менее, как подчеркнул глава правительства, ночью он старается высыпаться. В случае заражения, пояснил Абэ, ему придется изолироваться. "Если я не смогу выполнять свои обязанности, меня заменит вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо", - резюмировал политик.

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