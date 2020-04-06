Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Врачи перевели британского премьер-министра Бориса Джонсона в отделение интенсивной терапии.

Как передает Associated Press, данное решение был принято после того, как состояние главы правительства Соединенного Королевства ухудшилось.

Как заверили на Даунинг-стрит, это было сделано в качестве меры предосторожности, в настоящее время Джонсон в сознании и ему не требуется аппарат искусственной вентиляции легких.

Напомним, британский премьер был госпитализирован в больницу Святого Томаса в воскресенье вечером. Это произошло спустя 10 дней после того, как у него был диагностирован коронавирус.

На время его отсутствия на рабочем месте его обязанности выполняет глава МИД Доминик Рааб.