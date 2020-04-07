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07.04.2020 18:16
Рубрика: Власть

Президент ФПА: Адвокаты и юристы должны минимизировать конфликты в обществе

Текст: Владислав Куликов
Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко заявил, что рад тому, что министерство юстиции услышало просьбу адвокатуры. Ведомство призвало глав регионов обеспечить в период пандемии коронавируса беспрепятственное перемещение адвокатов и нотариусов для выполнения своих обязанностей. Кроме того, ранее министерство юстиции предложило распространить на адвокатов и нотариусов меры поддержки малого и среднего бизнеса, принимаемые государством.

"Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом. Пандемию, вынудившую треть всего человечества находиться в изоляции, уже можно сравнить с войной, оставляющей после себя не только человеческие жертвы, но и сильнейший экономический кризис, - сказал Юрий Пилипенко. - Люди либо выполняют рекомендации власти, либо осознанно ограничивают свою деятельность, и тем самым существенно сокращают свои доходы. Бог даст, через некоторое время мир справится с глобальной эпидемией, но велик риск, что к тому моменту многие граждане лишатся возможности материально обеспечивать себя. И эта ситуация может представлять опасность для нашего общества и государственных институтов. В связи с этим мы, адвокаты и юристы, должны предпринять всё возможное для того, чтобы минимизировать потенциальные конфликты в обществе, которые могут быть вызваны последствиями пандемии. На нас лежит большая социальная ответственность".

Фото: iStock
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К сожалению, по словам Юрия Пилипенко, меры поддержки, озвученные правительством, поначалу не касались ни адвокатов, ни оказания квалифицированной юридической помощи, которая гарантирована населению Конституцией. "Мы понимаем, что большинство наших коллег на время самоизоляции по разным причинам могут лишиться значительной части работы, поэтому сочли необходимым обратиться в Минюст РФ за поддержкой, и министерство нас поддержало", рассказал Юрий Пилипенко.

Он подчеркнул, что юридическое сообщество - важнейший элемент социальной реальности и правового государства. "И если речь идет о поддержке следствия, прокуратуры, суда и малого бизнеса, то не стоит игнорировать и потребности адвокатов. Несмотря на то, что мы свободная, независимая и самоуправляемая корпорация, в этой сложной ситуации большинству из нас потребуется помощь со стороны государства. Мы рады, что наша просьба по крайней мере услышана", сказал Юрий Пилипенко.

Как сказано в официальном письме Минюста, в условиях неблагоприятной обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ведомство предлагает обеспечить возможность передвижения адвокатов и нотариусов при исполнении ими обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи по предъявлении указанными лицами удостоверений адвокатов или нотариусов.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Адвокатские и нотариальные палаты субъектов Российской Федерации в соответствии с рекомендациями Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Федеральной нотариальной палаты дают разъяснения своим членам о порядке оказания квалифицированной юридической помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщили в Минюсте.

Кроме того, ведомство предлагает распространить на адвокатов меры поддержки, разрабатываемые правительством Российской Федерации в отношении малого и среднего бизнеса в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Целесообразность распространения вышеуказанных мер на адвокатов и нотариусов вызвана особым правовым статусом, который обусловлен возложением на них публично значимой функции по обеспечению конституционных гарантий прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, предусмотренных статьей 48 Конституции Российской Федерации", подчеркнули в Министерстве юстиции России.

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