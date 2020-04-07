Продажи автомобилей в России выросли на 23%

В России в марте продали 160 тысяч автомобилей. Эта цифра на 22,7% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Самым популярным брендом у россиян является марка Lada - ее предпочли 31,6 тысячи покупателей, что на 6,6% больше, чем в марте 2019 года. Первенство среди иномарок удерживает Kia, занимающая второе место в общем зачете. В первый месяц весны жители РФ приобрели 23,6 тыс. новых машин корейского бренда. Это почти на 35% больше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи - Hyundai (18 тыс. шт.; +29,3%).

Далее в марочном рейтинге российского авторынка по итогам марта следуют Renault (13,1 тыс. шт.; +10,2%) и Volkswagen (11,6 тыс. шт.; +39,5%). Кроме них, в топ-10 попали Toyota, Skoda, Nissan, BMW и Mercedes-Benz. При этом Toyota удалось не только преодолеть 10-тысячную отметку, но и показать здесь наибольший рыночный рост (+45,2%).

Лидерами модельного рейтинга в марте тоже являются представители Lada. На первом месте находится Granta - автомобили этого семейства разошлись тиражом в почти 12 тыс. новых экземпляров, показав рост на 21,7%. Вторую позицию занимает Vesta с результатом 10,8 тыс. купленных машин (-3%). Звание самой популярной иномарки в стране по-прежнему принадлежит Kia Rio. Так, в прошлом месяце россияне стали обладателями 9,8 тыс. таких автомобилей (седанов Rio и кросс-хэтчбеков X-Line). Это на 21,1% больше, чем в марте 2019-го. В топ-5 также вошли кроссовер Hyundai Creta (8,1 тыс. шт.; +45,8%) и седан Volkswagen Polo (5,9 тыс. шт.; +44,3%).