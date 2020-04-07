Размеры займов для получения кредитных каникул предложили скорректировать

Фракция "Справедливая Россия" предложила премьер-министру страны Михаилу Мишустину скорректировать максимальные размеры займов для предоставления кредитных каникул.

Лидер "эсеров" Сергей Миронов в ходе видеоконференции с главой правительства подчеркнул, что к пределу по потребительскому кредитованию вопросов нет: 250 тысяч - это выше 180 тысяч, среднего размера по России. "Что не скажешь по автокредиту и ипотеке, потому что планка в 600 тысяч по автокредиту, а средняя по стране - я даже не беру Москву и Санкт-Петербург - составляет 790 тысяч. Если по ипотеке вы планку поставили 1,5 миллиона рублей, средняя планка по стране - 2,4 миллиона", - подчеркнул Миронов, попросив в этих случаях подтянуть суммы.

Глава фракции также обратил внимание на положение граждан, работающих в частном секторе, но сейчас из-за нерабочих дней сидящих по домам и стоящих перед угрозой снижения доходов. "Мы предлагаем правительству рассмотреть возможность выплаты именно небюджетникам специальных средств, для того чтобы они выжили в этот месяц", - заявил Миронов. Средства, по его мнению, можно было бы взять из Фонда национального благосостояния в размере средней региональной зарплаты.

За бюджетников Миронов обеспокоен в меньшей степени, поскольку им оплата гарантирована в соответствии с их должностью, окладом, и они не потеряют в деньгах, находясь месяц на карантине.