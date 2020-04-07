Госпиталь Пироговского Центра для больных COVID-19 принял 71 пациента

Госпиталь по лечению COVID-19 был открыт на базе Пироговского Центра Минздрава 6 апреля и в первый день работы принял 71 пациента, сообщили "РГ" в Пироговском центре.

У шестерых больных подтверждено инфицирование новым коронавирусом, 61 - поставлен диагноз пневмония, четверо - с ОРВИ, один из которых уже выписан. Возраст пациентов - от 21 года до 89 лет.

"По больным пневмонией мы ждем итогов тестирования на COVID-19. Диагностика занимает до 48 часов", - отметил генеральный директор Пироговского Центра Олег Карпов.

По итогам первого дня в реанимацию помещены 7 человек, все находились на спонтанном дыхании, без подключения аппаратов ИВЛ.

Госпиталь по лечению COVID-19 открыт на базе многопрофильного корпуса Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, он рассчитан на лечение 250 больных. Инфраструктура первой в стране федеральной площадки для борьбы с вирусом включает одно- и двухместные палаты, самые современные диагностические комплексы, реанимационные залы и операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, которые могут понадобиться при возможных сочетанных и сопутствующих заболеваниях и осложнениях у пациентов. Все койки имеют подводку к кислороду, отделения реанимации оснащены 33 аппаратами ИВЛ.