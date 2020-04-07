Полицейские иногда бьют подозреваемых. Это суровая правда, и МВД нещадно борется с такими, хочется верить, единичными случаями. Но в Юрьев-Польском произошла воистину дикая история.

Полицейский в пьяном состоянии (судя по видео) возле кабака избил ногами лежащего гражданина. Все происходило под камеру смартфона. Ролик увидели миллионы телезрителей. И все ждали однозначной оценки начальства. В глубинку Владимирской области приезжали центральные телеканалы, да и наша газета написала грозный материал "Кулачное право". Вы думаете, что-то изменилось? Правильно. И не думайте.

Все начиналось промозглым вечером в пивной "Территория пива". Два столика, стойка у бара. Телевизор транслирует биатлон. Гуляет компания, в которой оказался начальник следственного управления городского отдела полиции старший лейтенант Евгений Николаев. Что они там пили, никто не проверял. Возможно - чистый боржом. А закусывали "птичьим молоком".

Тут в "гадюшник", который принадлежит уважаемому в определенных кругах гражданину Мкртчану С.П., вошли двое. Сергей Сухарев с другом. Заказали пива. Дальше показания расходятся. Сухарев уверял меня и следствие, что старший лейтенант Николаев вызвал его на мужской разговор. Офицер полиции и его собутыльники говорили другое. Это Сухарев в провокационной форме "вызвал на дуэль" полицейского, который культурно отдыхал в обществе близких друзей. Возможно, и под музыку Вивальди. Хотя нет, по телику шел биатлон.

...Эти кадры врезались в память. Шатающийся Николаев с остервенением бьет ногами лежащего Сухарева в лицо. Тот неумело закрывает голову руками. От усердия Николаев теряет равновесие и падает. Но вновь поднимается и бьет. Снимал все приятель Сухарева, который потом, когда был раскрыт, убежал.

Если бы не эта запись, попавшая к журналистам, то, возможно, ничего бы и не было. У Сухарева ссадина на лбу от ботинка Николаева да синяк под глазом. Пришел бы на следующий день Николаев, извинился, пригласил бы в тот самый кабак...

Но Николаев повел себя иначе. Когда съемочная группа "Дежурной части" из Москвы попыталась взять у него интервью, он заперся в навороченном джипе и вызвал наряд полиции, который и оштрафовал столичных журналистов на целую тысячу рублей, тем самым поправ закон о СМИ. Беззаконие? Несомненно. Даже Союз журналистов России сделал по этому поводу специальное заявление. Но странным образом в Юрьев-Польском оно осталось незамеченным.

- Я прекрасно знаю Евгения Николаева, - рассказывает независимый юрьев-польский журналист Сергей Трубкин. - Его карьера взлетела как ракета. В двадцать пять лет стать начальником следственного отдела! А все просто: жена у него сотрудник нашей прокуратуры. Тесть - судья гарнизонного суда. А мама - одна из богатейших предпринимательниц города - торгует в области стройматериалами. Вы видели виллу, в которой живут Николаевы? Это одно из красивейших и богатейших зданий Юрьев-Польского, если не считать Кремль. У нас так и зовут Николаева - "мажор". Помните, как у Юрия Шевчука в песне? Я разговаривал с одним сотрудником полиции. Он с уверенностью сказал, что его на месте Николаева вышвырнули бы из органов задним числом. А Николаеву наверняка все сойдет с рук...

Как в воду глядел тот неназванный сотрудник. Завершилась проверка по факту инцидента. В возбуждении уголовного дела отказано.

Я не защищаю Сергея Сухарева. По городу о нем ходит нелицеприятная информация. Был судим за наркотики, но по многодетности дали условно. Множество "административок". В одной из драк его пырнули ножом. Кстати, именно Николаев расследовал это дело и посадил нападавшего на Сухарева хулигана. Возможно и то, что они испытывали друг к другу личную неприязнь, да такую, "что кушать не могу". К тому же, по словам матери Сухарева, Сергей махнул две рюмки водки, перед тем как отправиться в пивняк.

Но, с другой стороны, Сухарев бригадир строителей. Полтора месяца назад у него родился пятый ребенок. Вот и кормит семью не покладая рук.

- Я хочу всего лишь справедливости, - сказал Сухарев. - И пойду до конца. Но, вероятно, потом придется съезжать из Юрьев-Польского. Такое здесь не прощают.

Но, похоже, Сухареву придется съезжать одному и в места не столь отдаленные. Еще до инцидента у пивной в дом к бригадиру явились служители закона. Сухарев, как он сам вспоминает, попытался противодействовать беспределу. Теперь уже полицейские снимали это противодействие на телефон. Теперь его судят за сопротивление полиции. Заседание 12 апреля.

Когда проводилась проверка, Сухарев сам написал заявление, чтобы его проверили на детекторе лжи. И попросил еще проверить на этом же приборе всех свидетелей Николаева - его четверых друзей, которые культурно отдыхали, и хозяина "гадюшника" господина Мктрчана. Ведь они все в один голос утверждали, что это Сухарев в дупель пьяный вытащил чуть ли не за грудки культурного Николаева, а тот просто был вынужден навести порядок, используя для этого офицерские ботинки. Я намеренно употребляю слово "культурно", потому что показания друзей Николаева изобилуют этим эпитетом. Напротив, действия Сухарева изображены в черных тонах. Но заявление Сухарева о детекторе лжи положили под сукно. Да и экспертизу видеоролика так никто и не проводил. Поэтому утверждать, что шатающийся Николаев был пьян, не смею. Как и то, что Сухарев тоже был "в зюзю". Отчего то он отправился снимать побои лишь через несколько дней после инцидента. Словно не было всколыхнувшего всю страну видео. А был обычный мужской конфликт на почве неприязненных отношений. А вот если будет "хулиганка", то не избежать Николаеву уголовной ответственности. А так - встретились, поговорили по-мужски.

Вот ведь как получается: в обычной пьяной драке возле пивняка отразился весь спектр сложного мирка под названием российская провинция. Неприкасаемые мажоры и забулдыги, которые кормят пятеро ртов. Золотистые джипы, которым постовые отдают честь, и резиновые сапоги, отдающие навозом. Страстное желание правды и неосознанный страх перед начальством. Так и живем.

Но хватит лирики. Давайте поговорим об офицерских ботинках. Хотя у Николаева они наверняка были итальянской кожи и куплены не в военторге. Давайте абстрагируемся от личности Сухарева, которая вовсе не сахар. Давайте поговорим об офицерской чести, как бы банально это ни звучало. Там, в грязной луже извозил ее старший лейтенант Евгений Николаев. Извозил и даже не заметил как. Наверное, был пьян. А иначе немедля написал бы рапорт. Снял бы погоны и отправился на склад к своей маме грузить унитазы. Так поступают оступившиеся офицеры. Но не в Юрьев-Польском. Если ты мажор, то кругом все - божья роса. Отряхнулся и зашагал вверх по служебной лестнице.

P.S. Мы связались с адвокатом Сергея Сухарева Дарьей Афанасьевой. Вот что она заявила:

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела считаю незаконным. По моему мнению, налицо признаки уголовного деяния против моего подзащитного. Безусловно, мы обжалуем это постановление в надлежащие сроки.