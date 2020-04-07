У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус

У главврача столичной больницы имени И.В. Давыдовского Елены Васильевой подтвердился коронавирус - положительный результат показали два теста. Об этом она рассказала РИА Новости.

"Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте. Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным", - цитирует ее агентство.

При этом ранее в Сети появлялись сообщения, что Васильева продолжала работать и вести конференции будучи зараженной, из-за чего теперь проверяют более 500 контактировавших с ней пациентов и врачей. Главврач эту информацию опровергла и заявила, что находится на самоизоляции дома, а конференции вела раньше и продолжает это делать с помощью видеосервисов.

Елена Васильева - не первый московский главврач, заразившийся коронавирусом. Положительный тест на Covid-19 оказался также у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко - об этом он рассказал 31 марта. Доктор изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы. Заболевание у него протекает не в тяжелой форме.