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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Едем молча и не рядом

На МЦК - "вагоны тишины", а в метро - дистанция
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 75(8129)
В поездах Московского центрального кольца теперь есть "вагоны тишины", где пассажирам советуют приглушить свои гаджеты, отказаться от телефонных разговоров и громкой музыки без наушников.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, "тихим" объявлен каждый третий вагон "Ласточек". Об этом напоминают стикеры на окнах и дверях. Пассажиров просят соблюдать тишину, но названия станций и информационные сообщения звучат, как и во всем составе. Вагоны-тихони пока есть в десяти поездах. В остальных они появятся к лету. "Мы решили, что такие вагоны должны быть в середине состава. Здесь не рекомендуется громко слушать музыку или просматривать видео без наушников, желательно выключить звук мобильного телефона и не разговаривать, даже если вы едете со спутником, - пояснили в пресс-службе департамента транспорта. - Но сразу оговоримся, что это лишь рекомендации и никто не запретит вам, например, ответить на срочный звонок. Но мы очень надеемся, что наши пассажиры будут уважать друг друга и, садясь в "вагон тишины", будут соблюдать рекомендации".

Фото: Никита Митюнин/РГ
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В странах, где уже есть подобное, "тихие" вагоны обычно ездят между городами. "Ласточки" же на МЦК - городской транспорт. Кто-то проезжает одну, три, пять остановок, но не кольцо целиком, - поделился с "РГ" председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. - Пассажиры обычно идут в тот вагон, который им ближе. Это же не "Сапсан" из Москвы в Петербург, где за четыре часа хочется и отдохнуть, и поспать. А когда едешь 10-15 минут, вряд ли кому-то требуется тишина".

"Тихие" вагоны - не единственное новшество на МЦК. В составах появились кресла в зеленых чехлах - по четыре на каждый вагон. Цветом решили обозначить места для людей с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин и пассажиров с детьми.

Тем временем

Навыки социального дистанцирования помогает освоить москвичам и столичная подземка. В вагонах метро появились надписи "Соблюдай дистанцию". Это значит, что между пассажирами расстояние должно быть 1,5-2 метра.

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