Генконсульство КНР во Владивостоке передало "РГ" 1000 масок

Генеральное Консульство КНР во Владивостоке передало дальневосточному представительству "Российской газеты" 1000 медицинских масок.

По словам руководителя дипломатической миссии Янь Вэньбиня, кроме того, 50 тысяч масок консульство передало правительству Приморья, 30 тысяч - администрации Владивостока, 20 тысяч администрации Магадана. Также средства индивидуальной защиты отправили в другие СМИ и учреждения образования.

- Сделано это было в знак глубокой признательности нашим партнерам и коллегам за всестороннюю поддержку и помощь в борьбе Китая против коронавируса. Конечно, мы хотели бы поддержать усилия российской стороны по профилактике и контролю над эпидемией. В один из самых напряженных моментов развития эпидемии в Китае губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк направили письма со словами сочувствия и поддержки властям некоторых китайских провинций и городов. В Приморском крае были организованы различные мероприятии, чтобы поддержать китайских врачей и пациентов города Ухань. Мэрия Магадана пожертвовала городу-побратиму Шуанъяшань провинции Хэйлунцзян медицинские респираторы и защитные костюмы, - пояснил генеральный консул.

Находясь в России, сотрудники Генерального консульства не могут оставаться в стороне и сидеть сложа руки. Поэтому переданные маски Янь Вэньбинь называет не помощью или пожертвованием, а участием в борьбе с пандемией.

По мнению дипломата, опыт Китая может быть полезен в борьбе с болезнью: его родной стране удалось мобилизовать и организовать всех - от высшего руководства до простых граждан. Кроме того, важны такие меры как ранняя диагностика, своевременное оповещение о случаях заражения, лечение и изоляция.

Сейчас никто не может предсказать, как долго продлится пандемия, как она будет развиваться. Но с уверенностью можно сказать, что она уже оказала и будет еще оказывать серьезное влияние на экономики каждой страны и всего мира, считает Янь Вэньбинь.

- Наиболее очевидным является нарушение движения потока людей, логистики и производственных цепочек, что приведет к стагнации экономики в различной степени. В этот момент для международного сообщества самой актуальной задачей является объединение, отказ от идеологических и политических предрассудков, поиск взаимопонимания при наличии разногласий и совместная борьба с эпидемией. Только так можно минимизировать потери, - уверен он.

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