Генконсульство КНР во Владивостоке передало "РГ" 1000 масок

По словам руководителя дипломатической миссии Янь Вэньбиня, кроме того, 50 тысяч масок консульство передало правительству Приморья, 30 тысяч - администрации Владивостока, 20 тысяч администрации Магадана. Также средства индивидуальной защиты отправили в другие СМИ и учреждения образования.
- Сделано это было в знак глубокой признательности нашим партнерам и коллегам за всестороннюю поддержку и помощь в борьбе Китая против коронавируса. Конечно, мы хотели бы поддержать усилия российской стороны по профилактике и контролю над эпидемией. В один из самых напряженных моментов развития эпидемии в Китае губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк направили письма со словами сочувствия и поддержки властям некоторых китайских провинций и городов. В Приморском крае были организованы различные мероприятии, чтобы поддержать китайских врачей и пациентов города Ухань. Мэрия Магадана пожертвовала городу-побратиму Шуанъяшань провинции Хэйлунцзян медицинские респираторы и защитные костюмы, - пояснил генеральный консул.
Находясь в России, сотрудники Генерального консульства не могут оставаться в стороне и сидеть сложа руки. Поэтому переданные маски Янь Вэньбинь называет не помощью или пожертвованием, а участием в борьбе с пандемией.
По мнению дипломата, опыт Китая может быть полезен в борьбе с болезнью: его родной стране удалось мобилизовать и организовать всех - от высшего руководства до простых граждан. Кроме того, важны такие меры как ранняя диагностика, своевременное оповещение о случаях заражения, лечение и изоляция.
Сейчас никто не может предсказать, как долго продлится пандемия, как она будет развиваться. Но с уверенностью можно сказать, что она уже оказала и будет еще оказывать серьезное влияние на экономики каждой страны и всего мира, считает Янь Вэньбинь.
- Наиболее очевидным является нарушение движения потока людей, логистики и производственных цепочек, что приведет к стагнации экономики в различной степени. В этот момент для международного сообщества самой актуальной задачей является объединение, отказ от идеологических и политических предрассудков, поиск взаимопонимания при наличии разногласий и совместная борьба с эпидемией. Только так можно минимизировать потери, - уверен он.
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