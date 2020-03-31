Генконсульство Китая во Владивостоке передало Приморью 50 тысяч масок

Генеральное консульство Китая во Владивостоке в качестве гуманитарной помощи передало Приморью 50 тысяч защитных масок. Они пойдут в социально-значимые организации края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморья, дипломатическая миссия таким образом отблагодарила Приморье за помощь в перемещении груза с медицинскими средствами в Китай во время вспышки там заболевания.

"Маски направят в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением", - рассказал руководитель агентства Алексей Старичков.

Сегодня в Приморье был введен режим полной самоизоляции, который предписывает жителям края не выходить из дома, за исключением отдельных случаев.

На сегодняшний день в крае трое больных коронавирусом.