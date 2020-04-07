Самолет из Токио c россиянами на борту приземлился во Владивостоке

В международном аэропорту Владивостока приземлился чартерный рейс авиакомпании S7 из Токио. На его борту - россияне, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от представителя аэропорта.

Информация о возобновлении специальных рейсов для возвращения своих граждан из-за рубежа появилась накануне на сайте стопкоронавирус.рф. Советующее решение принял Координационный совет правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы S7, на которую ссылается агентство, компания получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов - из Токио во Владивосток, и из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.

Вывозить россиян будет также компания "Аэрофлот". Авиакомпания заберет соотечественников из Бангкока, Нью-Йорка и Мале.

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