Новости

Австралийские ученые обнаружили препарат, убивающий геном коронавируса 09:26
UFC планирует провести бой Фергюсон - Гэтжи на частном острове 09:25
Под Владимиром создан первый в РФ экспресс-тест на Covid-19 09:23
Какие "спящие" имена для автомобилей есть в запасе у АвтоВАЗа 09:15
Двух сибиряков оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции 09:14
Глава UFC не считает Нурмагомедова виноватым в отмене боя с Фергюсоном 09:12
В Забайкалье женщину осудили на 21 год за поджог дома с детьми 09:11
В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина 09:07
В Якутии представлен к награде полицейский, задержавший убийцу 09:04
Руководство "Локомотива" сократило свои зарплаты 08:53
Дональд Трамп заявил о возможности сокращения добычи нефти в США 08:46
В Приморье отложили введение системы смс-пропусков 08:41
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны 08:33
В Приморье завели дело об обрушении моста и падении с него машины 08:32
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса 08:26
Магаданские учителя сочинили "Песню на удаленке" 08:13
Генконсульство КНР во Владивостоке передало "РГ" 1000 масок 08:12
В Москве воздух прогреется до +8 градусов 08:10
Получить сведения о недвижимости стало проще 08:09
Видео: машины столкнулись, потерявшись в облаке пыли 08:00
Порог ипотеки для кредитных каникул могут повысить в некоторых регионах 07:59
Убийца известного словацкого репортера получил 23 года тюрьмы 07:57
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель 07:45
Посольство РФ в Японии помогает россиянам вернуться на родину 07:31
В США прожившие вместе 50 лет супруги умерли в один день от коронавируса 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 08:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье завели дело об обрушении моста и падении с него машины

Текст: Ольга Журман

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на мосту через реку Суходол. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Приморье отложили введение системы смс-пропусков

Предварительно установлено, что по мосту проехал грузовой автомобиль Shacman, масса которого была не менее 70 тонн, в то время как перед сооружением установлен дорожный знак, ограничивающий максимально разрешенную массу - 20 тонн. За грузовиком ехала легковая машина, которая упала вместе с обрушившимся пролетом.

Находившийся в транспорте водитель жив, но получил телесные повреждения.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание переездов на дорогах региона.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана