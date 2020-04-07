В Приморье завели дело об обрушении моста и падении с него машины

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на мосту через реку Суходол. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что по мосту проехал грузовой автомобиль Shacman, масса которого была не менее 70 тонн, в то время как перед сооружением установлен дорожный знак, ограничивающий максимально разрешенную массу - 20 тонн. За грузовиком ехала легковая машина, которая упала вместе с обрушившимся пролетом.

Находившийся в транспорте водитель жив, но получил телесные повреждения.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание переездов на дорогах региона.