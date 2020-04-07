В Хабаровском крае выросло число больных COVID-19 в тяжелом состоянии

За последние сутки в Хабаровском крае увеличилось число зараженных коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии. Накануне таких пациентов было двое, к утру вторника их стало трое. Всем им проводят искусственную вентиляцию легких.

Всего, как сообщается на странице регионального минздрава в Instagram, в крае, по-прежнему, 11 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме того, в изоляторах находятся два человека, контактировавших с заболевшими. Под медицинским наблюдением остаются около четырех тысяч человек, вернувшихся из-за границы, из них 19 в обсерваторе.