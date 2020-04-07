В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие - местные жительницы - находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, одна из них приехала в регион из Москвы и находилась в селе Улеты. Сейчас она лежит в первой городской больнице Читы.

"Вторая пациентка из Нерчинска. Прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолете добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск. Помещена в инфекционное отделение Нерчинской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу стало известно о первом за два месяца случае заболевания COVID-19. Заразилась жительница Чита, побывавшая в российской столице.

Чтобы обезопасить людей, в Забайкалье введут обязательную двухнедельную самоизоляцию для тех, кто прибыл из других регионов.

Справка "РГ"

За минувшие сутки в России выявлено 6343 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 406 человек вылечились, а 47 умерли.