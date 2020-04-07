Россияне стали чаще давать чаевые доставщикам еды

Курьеры стали в два раза чаще получать электронные чаевые за хороший сервис. Сейчас на чай оставляют вместе с 12% заказов. До ужесточения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса этот показатель был на уровне 6-7%, говорится в исследовании "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки".

Жители регионов оставляют на чай в среднем чаще, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга, а жители небольших городов дают чаевые охотнее, чем те, кто живет в городах-миллионниках.

В списке самых щедрых городов - Кемерово (20% заказов с чаевыми), Барнаул (18,2%) и Калининград (16,7%). Реже всего чаевые доставщикам оставляют в Казани, но и там за две недели доля заказов с чаевыми удвоилась. С начала пандемии вырос и средний размер чаевых - сейчас он составляет 74 рубля.