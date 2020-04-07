Новости

Всем предприятиям в Подмосковье разрешили возобновить работу 13:15
Расшифрован текст древнеегипетского любовного приворота 13:12
В Бельгии разрешили детям и старикам гулять и заниматься спортом на улице 13:11
Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран 13:09
Владельцы апартаментов продолжат оплачивать ЖКУ как в нежилых помещениях 13:06
Не только черный. Рассекречена внешность частного кабриолета Aurus 13:05
Лидеры России и Эфиопии обсудили борьбу с коронавирусом 13:01
Видеопроект "Сказки на ночь" познакомит детей с фольклором народов России 12:57
Козлят на "Городской ферме" ВДНХ назвали в честь собак-космонавтов 12:56
Прогноз: Как будут вводить безвизовые режимы после пандемии коронавируса 12:55
Барк "Седов" в кругосветке зашел на Маврикий 12:54
ВОЗ заявила, что в мире не хватает шести миллионов медсестер 12:53
В Калининграде пенсионерам бесплатно раздают маски с ионами серебра 12:51
В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради "хайпа в соцсетях" 12:50
В России модернизировали одну из самых мощных пушек в мире 12:50
Россияне стали чаще давать чаевые доставщикам еды 12:46
В Крыму три комиссии будут включать предприятия в список работающих 12:46
В СКФО за сутки выявлено 48 новых случаев заболевания COVID-19 12:46
Кравцов: Учебный год для 11-классников может продлиться до первого ЕГЭ 12:42
Лукашенко призвал снизить энергетическую зависимость Беларуси 12:39
Главврач пермского онкодиспансера заразился коронавирусом 12:37
За сутки от коронавируса в Подмосковье скончались три человека 12:31
Арктический поход кораблей СФ занесли в Книгу рекордов ВС России 12:31
Возвращающимся из-за рубежа южноуральцам запретят "самоизолироваться" дома 12:30
Страховщики США вернут деньги водителям, остающимся дома на изоляции 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 12:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россияне стали чаще давать чаевые доставщикам еды

Текст: Юлия Кривошапко

Курьеры стали в два раза чаще получать электронные чаевые за хороший сервис. Сейчас на чай оставляют вместе с 12% заказов. До ужесточения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса этот показатель был на уровне 6-7%, говорится в исследовании "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки".

Онлайн-сервисы доставки рассказали о защите курьеров от коронавируса

Жители регионов оставляют на чай в среднем чаще, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга, а жители небольших городов дают чаевые охотнее, чем те, кто живет в городах-миллионниках.

В списке самых щедрых городов - Кемерово (20% заказов с чаевыми), Барнаул (18,2%) и Калининград (16,7%). Реже всего чаевые доставщикам оставляют в Казани, но и там за две недели доля заказов с чаевыми удвоилась. С начала пандемии вырос и средний размер чаевых - сейчас он составляет 74 рубля.

Экономика Работа Занятость Компании Информационные технологии Яндекс Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Столица СФО Кемеровская область Кемерово СФО Алтайский край Барнаул СЗФО Калининградская область Калининград ПФО Татарстан Казань СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия подтвердила свое участи в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Семь рейсов по вывозу россиян из-заграницы состоятся во вторник
Стали известны подробности о состоянии премьера Британии
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле